صدور كتابي( الوسطية في كل شيء _معجزة الخالق في الكون والحياة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهانا اخوكم عبدالعزيز العمرانيمن منطقة مكه المكرمه _ مدينة الطائفمنّ الله عليه بتأليف وجمع هذا الكتاب.بعد تفكير وتأمل في اعجاز الخالق سبحانه في كل شيء حولنا.وبطبيعة عملي في مركز الطائف العلميوالقبة الفلكية. وخبرة 33 عاما في التعليم.فتح الله عليّ لملاحظة الوسطية حتى على مستوى المجرّةوكذلك في موقع الأرض بين الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسيةوالكوكب الذي دمره الله عند بعثه الرسول الكريم محمد بن عبدالله.و الوسط في حجم الأرض وقطرها .وكذلك في قمرهاوغير ذلك من الأمور الرائعة ستجدونها بفضل الله وحده في هذا الكتاب.ولمعرفتي لحب الشعب الجزائري العظيم لللقراءة والاطلاعاضع لكم هذا الكتاب .