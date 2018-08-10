مقهى النقاشات التربوية -العدد الأول-

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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نرحب بكم أساتذة ،تلاميذ،أولياء تلاميذ وأعضاء لمتنا الكرام
هي سلسلة تربوية نقدم من خلالها مواضيع تهم التربية والتعليم
نسلط عليها الضوء وننقاشها مع بعض

نرحب بكم في :

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موضوعي اليوم نتناول من خلاله الحديث عن الدروس الخصوصية بصفة عامة
في جميع الأطوار الثلاث ،اذ شهدنا منذ سنوات تهافت التلاميذ والأولياء لتسجيل أبناءهم منذ انتهاء الموسم الدراسي
سواء ابتدائي بجميع أطواره
متوسط بجميع أطواره أو ثانوي بجميع أطواره
فلم يقتص الأمر على الأقسام النهائية فقط .
بل أصبحت هناك مدارس خاصة بالدروس الخصوصية
هل المشكلة في الأساتذة الجدد الذين لايملكون الكفاءة اللازمة ! فيلجأ التلميذ لأستاذ يملك الخبرة أو ربما متقاعد يفيده أكثر
أو مشكلة التلميذ ذاته الذي أصبح لايستوعب مايقدم له داخل القسم ؟ أو خوف شديد من طرف الولي نفسه !أو أولياء تخلوا عن مسؤولياتهم بتدريس أبناءهم ورموا الثقل على الأستاذ مقابل النقود
ومالفت انتباهي مؤخرا هو بداية الدروس الخصوصية قبل بداية الدروس الرسمية !
هل ترونه أمر منطقي ؟
هل هذه الدروس بالفعل تفيد التلميذ
أو هي مجرد أموال يجنيها بعض الأساتذة

مارأيكم في هذا الموضوع
أتمنى معالجته من عدة نواحي

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yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
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#2
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من عآلمي
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#2
السلام عليكم


بارك الله فيك اختي
على السلسة الجميلة
و المفيدة موضوع اليوم
لا يقل أهمية عن غيره من المواضيع التي تخص الجيل التربوي
اجحز مكان لي
في مساء لي عودة ان شاء الله
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,026
الإعجابات
13,390
النقاط
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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
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#4
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النقاط
13,221
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الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك حبيبتي على هذا الموضوع المهم و الحساس في نفس الوقت
موضوع يجب النقاش فيه بطريقة سلسلة و عميقة
لي عوده باذن الله
شكرا
 
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