مقهى النقاشات التربوية -العدد الأول





نرحب بكم أساتذة ،تلاميذ،أولياء تلاميذ وأعضاء لمتنا الكرام

هي سلسلة تربوية نقدم من خلالها مواضيع تهم التربية والتعليم

نسلط عليها الضوء وننقاشها مع بعض نرحب بكم أساتذة ،تلاميذ،أولياء تلاميذ وأعضاء لمتنا الكرامهينقدم من خلالها مواضيع تهم التربية والتعليمنسلط عليها الضوء وننقاشها مع بعض

نرحب بكم في :