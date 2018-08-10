وفاضت أنفاسه ...قل لا إله إلا الله..ولم يقلها.!!

بسم الله الرحمن الرحيم



ترسخت في ذاكرتي تلك النهايات لحياة البشر ، وحرص من حول المحتضر أو من يكاد يستيقن بموته ،على تلقينه ( الشهادة )

أو تذكيره بها كترديدها على مسمعه ،



ولم أسمع مثل ذلك عن ما قرأته في هذه الآية البينة من كلام الله العليم الحكيم ، وما أمر به المومنين إذا حضر أحدهم الموت ؛

بل لا أذكر في هذا الكتاب العظيم الذي نزل من السماء ، أمرا في حضرة الموت غير هذه الوصية !



الآية في الملف المرفق ،