وفاضت أنفاسه ...قل لا إله إلا الله..ولم يقلها.!!

C

Clocky

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#1
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#1
بسم الله الرحمن الرحيم

ترسخت في ذاكرتي تلك النهايات لحياة البشر ، وحرص من حول المحتضر أو من يكاد يستيقن بموته ،على تلقينه ( الشهادة )
أو تذكيره بها كترديدها على مسمعه ،

ولم أسمع مثل ذلك عن ما قرأته في هذه الآية البينة من كلام الله العليم الحكيم ، وما أمر به المومنين إذا حضر أحدهم الموت ؛
بل لا أذكر في هذا الكتاب العظيم الذي نزل من السماء ، أمرا في حضرة الموت غير هذه الوصية !

الآية في الملف المرفق ،
 
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