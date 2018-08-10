وفاضت أنفاسه ...قل لا إله إلا الله..ولم يقلها.!!

Clocky
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 جويلية 2018
- المشاركات
- 3
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 36
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
ترسخت في ذاكرتي تلك النهايات لحياة البشر ، وحرص من حول المحتضر أو من يكاد يستيقن بموته ،على تلقينه ( الشهادة )
أو تذكيره بها كترديدها على مسمعه ،
ولم أسمع مثل ذلك عن ما قرأته في هذه الآية البينة من كلام الله العليم الحكيم ، وما أمر به المومنين إذا حضر أحدهم الموت ؛
بل لا أذكر في هذا الكتاب العظيم الذي نزل من السماء ، أمرا في حضرة الموت غير هذه الوصية !
الآية في الملف المرفق ،
ترسخت في ذاكرتي تلك النهايات لحياة البشر ، وحرص من حول المحتضر أو من يكاد يستيقن بموته ،على تلقينه ( الشهادة )
أو تذكيره بها كترديدها على مسمعه ،
ولم أسمع مثل ذلك عن ما قرأته في هذه الآية البينة من كلام الله العليم الحكيم ، وما أمر به المومنين إذا حضر أحدهم الموت ؛
بل لا أذكر في هذا الكتاب العظيم الذي نزل من السماء ، أمرا في حضرة الموت غير هذه الوصية !
الآية في الملف المرفق ،