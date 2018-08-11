💖صاحبات وسام التميز💝 في ركن التوعية الدينية 💖

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دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#1
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
3,107
الإعجابات
7,415
النقاط
641
الجنس
أنثى
#1
💜💙💚💛🧡❤
السلام عليكم

إلى نساء وبنات اللمة عامة وإلى
حبيبات ركن التوعية الدينية خاصة
❤🧡❣💔🖤💜💙💚💛
تحية محبة في الله نقية وطاهرة

نجتمع دائما في هذا الركن لتقديم الأفضل ونشر كل ماهو مفيد

وعليه تتحصل كل مرة صاحبة المشاركات والردود القيمة على هذا الوسام الرائع



مع الشكر الجزيل والعرفان لما تقدمه لنا جميعا
وفي هذه الصفحة تسجل أسمائهن بإذن الله ،طالبين منهن المزيد من العطاء
أبلغ تحية لكن
 
آخر تعديل:
دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#2
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
3,107
الإعجابات
7,415
النقاط
641
الجنس
أنثى
#2
أول وسام تتحصل عليه الأخت

@عآشقة الجنة




مع الشكر الجزيل على حرصها الدائم 💖
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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