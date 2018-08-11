💖صاحبات وسام التميز💝 في ركن التوعية الدينية 💖

دعاء الجنات
:: مشرفة ::
منتدى القصص والروايات
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
💜💙💚💛🧡❤
السلام عليكم
إلى نساء وبنات اللمة عامة وإلى
حبيبات ركن التوعية الدينية خاصة
❤🧡❣💔🖤💜💙💚💛
تحية محبة في الله نقية وطاهرة
نجتمع دائما في هذا الركن لتقديم الأفضل ونشر كل ماهو مفيد
وعليه تتحصل كل مرة صاحبة المشاركات والردود القيمة على هذا الوسام الرائع
مع الشكر الجزيل والعرفان لما تقدمه لنا جميعا
وفي هذه الصفحة تسجل أسمائهن بإذن الله ،طالبين منهن المزيد من العطاء
أبلغ تحية لكن
السلام عليكم
إلى نساء وبنات اللمة عامة وإلى
حبيبات ركن التوعية الدينية خاصة
❤🧡❣💔🖤💜💙💚💛
تحية محبة في الله نقية وطاهرة
نجتمع دائما في هذا الركن لتقديم الأفضل ونشر كل ماهو مفيد
وعليه تتحصل كل مرة صاحبة المشاركات والردود القيمة على هذا الوسام الرائع
مع الشكر الجزيل والعرفان لما تقدمه لنا جميعا
وفي هذه الصفحة تسجل أسمائهن بإذن الله ،طالبين منهن المزيد من العطاء
أبلغ تحية لكن
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