"الكبسولة الفندقية".. تجربة سعودية لحج المستقبل (فيديو)

في تجربة فريدة من نوعها، قدمت جمعية "هدية الحاج والمعتمر" الـسعـودية خلال موسم الحج لهذا العام خدمة "الكبسولة الفندقية" المتنقلة والتي تعتمد فكرتها على التقليل من مساحة وحجم الوحدة المخصصة للنوم إلى الحد الأدنى.فبحسب وكالة الأنباء الـسعـودية "واس"، تستعمل هذه الكبسولات في موسم الحج الحالي، حيث توضع جنبا إلى جنب فوق بعضها بعضا بارتفاع وحدتين، مع وجود سلم بثلاث درجات يتيح الوصول إلى المستوى العلوي، كما يتم تخزين الأمتعة في خزائن خارجية، حفظاً للخصوصية ويتم إغلاق باب منزلق في نهاية الكبسولة يفتح ببطاقة ممغنطة علي الرغم من بكل مستخدم، مع توفير معايير الأمن والسلامة بفتح الباب تلقائياً عند تعطل الكهرباء إضافة إلى فكرة توفير دورات مياه منفصلة الخدمات استطاع من الانتفاع بالمغاسل أو أماكن الاستحمام.الابتكار الجديد مصنَّع في اليابان، كحلٍّ اقتصادي أمثل لخدمة قاصدي الحرمين، في الأماكن المزدحمة كالمطارات ومحطات القطار واستراحات الطرق السريعة والمواقيت، فهي غرف فندقية صغيرة بجميع خدماتها وتجهيزاتها، كبسولة مصنوعة من البلاستيك والألياف الزجاجية والفايبر جلاس بطول 220 سنتيمترًا وعرض 120 سنتيمترًا وازدياد 120 سنتيمترًا.وأوضح مدير الجمعية، منصور العامر، أن هذه الكبسولة الفندقية سيتم دراستها ومعاينة فاعليتها ميدانياً من خلال تشغيل (24) كبسولة منها في أماكن مختارة حيث سيقوم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بإجراء الدراسات المطلوبة لاختبار مدى نجاح تجربة هذه الكبسولات.