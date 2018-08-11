جدول لختم القرآن في { و ليالٍ عشر }

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته



💐العشر المباركه:



جدول لختم القران في خلال 9 ايام من افضل ايام ذي الحجة :



🌺1⃣اليوم الأول : من سورة الفاتحة الي نهاية سورة ال عمران



ا2⃣🌿ليوم الثاني : من سورة النساء الي نهاية سورة المائدة



ا3⃣✅ليوم الثالث : من سورة الأنعام الي نهاية سورة التوبة



4⃣🌴اليوم الرابع : من سورة يونس الي نهاية سورة الأسراء



5⃣☘اليوم الخامس : من سورة الكهف الي نهاية سورة النور



6⃣🌿اليوم السادس : من سورة الفرقان حتى نهاية سورة فاطر



💥7⃣اليوم السابع : من سورة يس حتى نهاية سورة الحديد



ا8⃣🍀ليوم الثامن : من سورة المجادلة حتى نهاية المصحف واليوم



💥التاسع : يوم عرفه

يكون فقط للدعاء والتهليل والتكبير



💥انشرها ليكون لك نصيب من الحسنات في ميزانك



في امان الله​