جدول لختم القرآن في { و ليالٍ عشر }

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
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السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
💐العشر المباركه:
جدول لختم القران في خلال 9 ايام من افضل ايام ذي الحجة :
🌺1⃣اليوم الأول : من سورة الفاتحة الي نهاية سورة ال عمران
ا2⃣🌿ليوم الثاني : من سورة النساء الي نهاية سورة المائدة
ا3⃣✅ليوم الثالث : من سورة الأنعام الي نهاية سورة التوبة
4⃣🌴اليوم الرابع : من سورة يونس الي نهاية سورة الأسراء
5⃣☘اليوم الخامس : من سورة الكهف الي نهاية سورة النور
6⃣🌿اليوم السادس : من سورة الفرقان حتى نهاية سورة فاطر
💥7⃣اليوم السابع : من سورة يس حتى نهاية سورة الحديد
ا8⃣🍀ليوم الثامن : من سورة المجادلة حتى نهاية المصحف واليوم
💥التاسع : يوم عرفه
يكون فقط للدعاء والتهليل والتكبير
💥انشرها ليكون لك نصيب من الحسنات في ميزانك
في امان الله
💐العشر المباركه:
جدول لختم القران في خلال 9 ايام من افضل ايام ذي الحجة :
🌺1⃣اليوم الأول : من سورة الفاتحة الي نهاية سورة ال عمران
ا2⃣🌿ليوم الثاني : من سورة النساء الي نهاية سورة المائدة
ا3⃣✅ليوم الثالث : من سورة الأنعام الي نهاية سورة التوبة
4⃣🌴اليوم الرابع : من سورة يونس الي نهاية سورة الأسراء
5⃣☘اليوم الخامس : من سورة الكهف الي نهاية سورة النور
6⃣🌿اليوم السادس : من سورة الفرقان حتى نهاية سورة فاطر
💥7⃣اليوم السابع : من سورة يس حتى نهاية سورة الحديد
ا8⃣🍀ليوم الثامن : من سورة المجادلة حتى نهاية المصحف واليوم
💥التاسع : يوم عرفه
يكون فقط للدعاء والتهليل والتكبير
💥انشرها ليكون لك نصيب من الحسنات في ميزانك
في امان الله