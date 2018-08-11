جدول لختم القرآن في { و ليالٍ عشر }

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
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محل الإقامة
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أنثى
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السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

💐العشر المباركه:

جدول لختم القران في خلال 9 ايام من افضل ايام ذي الحجة :

🌺1⃣اليوم الأول : من سورة الفاتحة الي نهاية سورة ال عمران

ا2⃣🌿ليوم الثاني : من سورة النساء الي نهاية سورة المائدة

ا3⃣✅ليوم الثالث : من سورة الأنعام الي نهاية سورة التوبة

4⃣🌴اليوم الرابع : من سورة يونس الي نهاية سورة الأسراء

5⃣☘اليوم الخامس : من سورة الكهف الي نهاية سورة النور

6⃣🌿اليوم السادس : من سورة الفرقان حتى نهاية سورة فاطر

💥7⃣اليوم السابع : من سورة يس حتى نهاية سورة الحديد

ا8⃣🍀ليوم الثامن : من سورة المجادلة حتى نهاية المصحف واليوم

💥التاسع : يوم عرفه
يكون فقط للدعاء والتهليل والتكبير

💥انشرها ليكون لك نصيب من الحسنات في ميزانك

في امان الله
 
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