abdelhak-dz
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 14 فيفري 2009
- المشاركات
- 55
- الإعجابات
- 19
- النقاط
- 3
- العمر
- 28
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
متوفر للبيع 500 دولار بايونير PAYONEER
سعر البيع 184 دج للدولار الواحد
أقل مبلغ للبيع هو 50 دولار
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع
يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: صديق
العمولة: 00%
متوفر للبيع 500 دولار بايونير PAYONEER
سعر البيع 184 دج للدولار الواحد
أقل مبلغ للبيع هو 50 دولار
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع
يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: صديق
العمولة: 00%
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