تذكير: لمن نوى ان يضحي هذا العام

السلام عليكم ورحمة الله

*للتذكير*....�

اخر موعد لقص الأظافر وحلاقة الشعر واللحيه لمن لديه نيه الأضحية *يوم السبت 11/8/2018* *

ولا تنسوا التكبير والتهليل والصيام 👇 من يوم الأحد* *12/8/2018

ان شاء الله*

*اول* ايام ذي الحجة لمن يرغب بالصيام للتسعة أيام كاملة أو بعض منها أن شاء الله تعالى..

*يوم الأثنين 20/8/2018* يوم عرفة وصيامه نحتسبه عند الله أن يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة.

وتقبل الله منا ومنكم ..​