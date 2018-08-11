تذكير: لمن نوى ان يضحي هذا العام

سكون الفجر
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طاقم المراقبين
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السلام عليكم ورحمة الله
*للتذكير*....�
اخر موعد لقص الأظافر وحلاقة الشعر واللحيه لمن لديه نيه الأضحية *يوم السبت 11/8/2018* *
ولا تنسوا التكبير والتهليل والصيام 👇 من يوم الأحد* *12/8/2018
ان شاء الله*
*اول* ايام ذي الحجة لمن يرغب بالصيام للتسعة أيام كاملة أو بعض منها أن شاء الله تعالى..
*يوم الأثنين 20/8/2018* يوم عرفة وصيامه نحتسبه عند الله أن يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة.
وتقبل الله منا ومنكم ..
*للتذكير*....�
اخر موعد لقص الأظافر وحلاقة الشعر واللحيه لمن لديه نيه الأضحية *يوم السبت 11/8/2018* *
ولا تنسوا التكبير والتهليل والصيام 👇 من يوم الأحد* *12/8/2018
ان شاء الله*
*اول* ايام ذي الحجة لمن يرغب بالصيام للتسعة أيام كاملة أو بعض منها أن شاء الله تعالى..
*يوم الأثنين 20/8/2018* يوم عرفة وصيامه نحتسبه عند الله أن يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة.
وتقبل الله منا ومنكم ..