تذكير: لمن نوى ان يضحي هذا العام

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,964
الإعجابات
28,603
النقاط
2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله
*للتذكير*....�  
اخر موعد لقص الأظافر وحلاقة الشعر واللحيه لمن لديه نيه الأضحية   *يوم السبت 11/8/2018*    *
ولا تنسوا التكبير والتهليل والصيام 👇 من يوم الأحد*  *12/8/2018
ان شاء الله*   
*اول* ايام ذي الحجة  لمن يرغب بالصيام للتسعة أيام كاملة أو بعض منها أن شاء الله تعالى.. 
 *يوم الأثنين 20/8/2018*  يوم عرفة وصيامه نحتسبه عند الله أن يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة.  
  وتقبل الله منا ومنكم ..​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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الإعجابات
39,389
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
بارك الله فيك حبيبتي و جزاك الله خيرا
ربي يوفقنا لكل خير
 
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