أقبلت العشر فاستعدوا

بعضهم يقول :

كم بقي على الإجازة ؟

وبعضهم يقول :

كم بقي على العشر ؟

فرق في الانتظار والنية في الاستقبال !

[ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ] .

❤خاصة للنساء❤

ثلاثة أمور احرصي عليها

كلما زادت الصدقة زاد الرزق

وكلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في الحياة

ألقي السلام - رددي مع الآذان -حافظي على الصلاه - حصني نفسك -ابتسمي للناس - إحفظي شيئاً مِن السّور - - تصدقي- سبّحي -إستغفري - كبري - صُومي - صلي على النبي - يا غاليتي علقي قلبك بالآخرة فالدنيا لا تدوم.

*ذكري من حولك بالله*

أختي ــــ ابنتي ---- صديقتي ـــ جارتي---- رفيقتي ـــِ قريبتي---أحبائي في الله....

يا من جمعتني معك أيام وليال من هذه الدنيا فنحن إجتمعنا على حب في الله

*أثقُ بجميلِ روحكِ وطيب أخلاقك*

إجعلي لكِ وقتاً ولو ربعَ ساعةٍ يومياً للاستغفار فهو فرجُ للهمومِ ومخرجٌ للمتضايقين وعافيةٌ من كل بلاء

إجعلي لكِ حظّاً من القرآن الكريم ولو وجهٌ واحد يومياً وتصدقّي كلّ جمعة. والأفضل كل حين الابتسامه في وجه اخيك صدقه ولا تتركِي قيام اللّيل واذا استطعتي ان تكوني من المستغفرين بالأسحار وادعي الله أن يوقظكي في احب اﻷوقات إليه ولو قبل آذان الفجر

ب 10 دقائق لتكونين

"ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وﻻتتتركي سنة الوتر وإذا أويتِي الى فراشكِ فكوني على طهارة واقرئي أذكار النّوم قبل نومكِ وأذكار الصباح والمساء وحافظي عليهما

*حافظي على سورةالملك قبل النوم فهي المنجيه*

*داوِمي على ركعتيّ الضحى*

*فإنها صدقة عن كل مفصل في جسدكِ*

*واستمري على قراءة سورة البقرة*

*بإذن الله ستشعرين بتغيير في حالك إلى الأحسن*

حبيبتي الغالية يامن تقرئين

آرسليها لكل أخت لها مكانةٌ في قلبك​