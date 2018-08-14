عرض بيع يع مبلغ 200 دولار بايونير Payoneer مقابل CCP فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
موسى87
المبلغ
200 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
موسى87

موسى87

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
69
الإعجابات
6
النقاط
3
محل الإقامة
عين وسارة ولاية الجلفة
#1
السلام عليكم,
متوفر للبيع 200 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.
سعر البيع 185 دج للدولار الواحد
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
ملاحظة . يباع المبلغ بالكامل
يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:

قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى
إيميل الإستقبال
تاريخ الدفع

رجاءا التقيد بهذه النقطة من أجل حماية حقوق الطرفين كما أن إرسال الدولار لن يتم حتى يصلني الوصل مكتوب عليه بخط اليد جميع المعلومات.

يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: أعمال حرة
العمولة: 00%
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,490
الإعجابات
2,711
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
أبو رحاب

أبو رحاب

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
15 ماي 2018
المشاركات
69
الإعجابات
24
النقاط
3
محل الإقامة
الوادي
الجنس
ذكر
#5
احجز كامل المبلغ مقابل36000دج اذا يساعدك اخي الدفع صباح الغد ان شاء الله
 
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