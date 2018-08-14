Toutaacher
:: عضو منتسِب ::
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أقوال رائعة...
*سئل أحد الحكماء :ممن تعلمت الحكمة. قال:من الضرير الذي لايضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق بعصاه.
كان الصحابة يفعلون السنة لأنها سنة... والأغلبية الآن يتركوها لأنها سنة*
*الثقة مثل الممحاة تصبح أصغر ف أصغر بعد كل خطأ، إلى أن تختفي
*مالفرق بين السخاء والجود والايثار؟ السخاء:إعطاء الأقل وإبقاء الأكثر، والجود:إعطاء الأكثر وإبقاء الأقل، والإيثار :إعطاء الكل من غير إبقاء
*مصاب بشلل رباعي يسأل المفتي عن كيفية الطهارة لصلاة قيام الليل إن لم يجد من يساعده؟!! سمعتها فايقنت أن المرض( مرض القلوب).
*لاتجعل الدعاء كالدواء، لاتستعمله الا عند المرض والمصيبة فقط، بل اجعله كالهواء. ادع ربك في كل وقت( في السراء والضراء ) اللهم الهمنا الحكمة في والتقوى في الدنيا ل نلقاك بوجوه بيضاء في الآخرة....
امسية هدوء وطمأنينة على الجميع بإذنه تعالى
*سئل أحد الحكماء :ممن تعلمت الحكمة. قال:من الضرير الذي لايضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق بعصاه.
كان الصحابة يفعلون السنة لأنها سنة... والأغلبية الآن يتركوها لأنها سنة*
*الثقة مثل الممحاة تصبح أصغر ف أصغر بعد كل خطأ، إلى أن تختفي
*مالفرق بين السخاء والجود والايثار؟ السخاء:إعطاء الأقل وإبقاء الأكثر، والجود:إعطاء الأكثر وإبقاء الأقل، والإيثار :إعطاء الكل من غير إبقاء
*مصاب بشلل رباعي يسأل المفتي عن كيفية الطهارة لصلاة قيام الليل إن لم يجد من يساعده؟!! سمعتها فايقنت أن المرض( مرض القلوب).
*لاتجعل الدعاء كالدواء، لاتستعمله الا عند المرض والمصيبة فقط، بل اجعله كالهواء. ادع ربك في كل وقت( في السراء والضراء ) اللهم الهمنا الحكمة في والتقوى في الدنيا ل نلقاك بوجوه بيضاء في الآخرة....
امسية هدوء وطمأنينة على الجميع بإذنه تعالى