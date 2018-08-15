السلام عليكم ساحكي لكم مشكلتي التي بدءت في اول عيد اضحى بعد الزواج كنت اعتقد ان هذه المناسبة يتم التقرب فيها الى الله لكن وجدت العكس ان زوجي يشتري الخروف ومعه والدته واختيه واخوته متزوجون باولادهم لايشترون والحجة ماعندهمش للعلم انهم يعملون عند الدولة في الادارة 3ملايين للشهر كاي شهار جزائري ...ثم ان زوجاتهم واولادهم لايتركون الاخضر واليابس من الاكل..وهذا كله ياتون قبل العيد باسبوع واكثر لامصروف من اخوته ولا معاونة في الاشغال المنزلية من زوجاتهم وبناتهم طلبت من زوجي شراء خروف لنا ولولدنا ولامه واختيه خروف وربي يسهل عليها فيما يخص اخوته تصوروا انه اجابني انه لايستطيع تغيير هذه العادة في منزلهم لانهم من زمان هكذا!!ولما تشاجرنا العام الماضي خيرني بين الذهاب الى منزل والدي وقضاء العيد هناك مادام الحال لم يعجبني او الطلاق لانه لايستطيع ان يقول لاخوته كلمة حق اشرو خرفانكم واخطونا ...صدقوني انا صدمت صدمت ولم اتصور ان هناك رجال في العالم بهكذا حيلة ومكر يبروفيتو في خروف العيد ...وتجدهم باكلون اشهى الاكلات في بيوتهم والحلويات ويلبسون الجديد....وهذا العيد ايضا اعادوا الكرة اني مصابة بضغط كبيرة لاني كل عيد وانا في نفس المشكلة ولم اجد الحل وكله بسبب حماتي التي تصدر الاوامر وترغم زوجي بقبول ابناءها لو كان القبول فقط انهم يعيدو معانا كل واحد خروفو كان مرحبا بيهم لكن خروف واحد يشتركون فيه معنا فهذه اكبر مشكلة لايطبقون السنة متحججون بالفقر اه والف اه وياليت ازعاجهم يتوقف هنا فقط تعبت لانكم ستقولون اخرجوا ببيت مستقل حماتي لم تقبل ولن تقبل بخروج زوجي ابنها الصغير الذي تتكل عليه في كلش وفي كنتها المطيعة اللي تخدم ليل مع نهار تعبت واشعر ان نهايتي ستكون الطلاق لامحالة انصحوني او ارشدوني هل طلاقي احسن حل في ظل ظروف كهذه