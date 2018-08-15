لكم...أروي قصتي مع كلمة (محمد)

بسم الله الرحمن الرحيمهذا الموضوع ، كي لا تسحرك الصور الجميلة المزخرفة.. المزينة،،والصور ..كالأصوات الجميلة ،وكالأجسام والوجوه الجميلة ،وكالمواضيع المزخرفة المرتبة ،وكالخطوط الجذابة ،وكالديكورات المريحة ،وكالأسماء الحسنة ،وكالإيقاعات.. التي تحرك المشاعر والعواطف ،وكملامح الوجوه ..من ابتسامات تشجع وتحثك على الإستمرار في ما أنت فيه من سبيل وعمل ..أو عبوس وجوه وتجهمها في وجهكما يزجرك ويثبطك وينهاك عن السبيل الذي أنت ماش فيه ،------------------------أرجع إلى الصورة الجميلةأخذت هذه الكلمة في قلبي في ذلك الوقت!! حيزا كبيرا ، ربما أكثر من اسم (الله)مع علمي القليل،..وعقلي الصغير،..وفتنة الدنيا والشياطين،..وران المعاصي،..وهذه اللكلمة معناها مرتبط لا ينفك عن : الحق ،والحقيقة ،والجنة ،والسلام ،والخير ،والصدق ،والنجاح ...إلى غير ذلك من المعاني التي تستحضرها وتراها وتتذكرها بقلبك الذي تعقل به ،وتحب وتكره به ، وتخاف وتطمئن بهعندما تراها في جدار المسجدأو تسمعها في مقدمات الكلام والدروس والمحاضراتوالخطبقد تتذكر وتستحظر تلك الصورة الجميلة،التي تحرك في قلبك تلك المعاني ،وتقول لكاطمئن !!هذا هو الحق !دع مخاوفك جانبا ..افتح قلبك ،..وأرخي سمعك،..هذه الكلمة والصورة العظيمة تقول لك :<<<< هذا من عند الله >>>>-----------------__في ذلك الوقت والحقبة التي مضت :وذلك القلب، الذي كان لدي،ارتبطت هذه الكلمة ب :<<<< (الحديث)>>>وجدت :(الصحيح ،الضعيف ،والمختلف فيه )_-----------_كلمة ( الله )لم تحظى عندي بحقها !كلام اللهلم يحظى بحقه !القلب الذي كان ،لم يعظم آيات هذا الكتاب وحروفه ،،وشكله :من فتحة ،وكسرة ،وضمة ،وسكون ،حق قدرهم،او قريبا من حقهم !_--------------_--كنت يوما في مقدمة المسجد ،كان المسجد فارغا تقريبا ..إلا أفرادا قلة !بقيت انظر إلى الصورة الجميلة المزخرفة في مقدمة المسجدبجانبها كلمة (الله )ظننت أني أعطيت كلمة (محمد) ،من عيني ونظري ،أكثر مما أعطيه لكلمة (الله) !سألت عجوزا بقربي :هل رأيت كلمة (محمد) كيف هي مكتوبة ؟قال : نعم !قدمت له يدي ، وقلت له : أكتبهالي هنافكتب حروف الكلمة في خط واحد !كتب الميمين والحاء والدال، في خط واحد !قلت له أعد كتابتها .فأعادها كالأول!ولم تكن كالصورة .هممت ٱن أفهمه ، وأشرح له ذلك ،ثم بدا لي أن أتركه على ما هو عليه ،ولا أفتنه بما لم يراه ،فذلك أفضل له .وانصرفت عنه ._-------------_أعتقد أن كلام الله العظيمهو الأساس لكل بنيان ،وهو أعظم وأولى ما ينبغي أن يعظم ويرسخ في القب .ولا يشغلنك عنه صور مزخرفة ..أو أصوات جذابة ..أو ابتسامات جميلة ..او ديكورات واقعية ،أو إلكترونية.._--------_وفي الأخير :لا حول ولا قوة إلا باللهوالصلاة على محمد رسول اللهوما كان من خير وحق،وصواب كتبته فمن الله،،وما كان من شر ،وباطل ، وخطأ كتبته ،فمن نفسي والشيطان ،