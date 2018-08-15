اعرض عن الحرام فجزاه الله اياها الحلال

قال يحيى بن عامر التيمي

خرج رجل من الحي حاجا فورد بعض المياه ليلا فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها فأعرض عنها

فقالت له هَلُمً إليً فَلِمَ تُعرض عني ؟!

فقال إني أخاف الله رب العالمين

فتجلببت ثم قالت هِبتَ والله مهابا إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية

ثم ولت فتبعها فدخلت بعض خيام الأعراب

قال فلما أصبحت أتيت رجلا من القوم فسألته عنها وقلت فتاة صفتها كذا وكذا فقال

هي والله ابنتي فقلت هل أنت مُزَوجي بها ؟

فقال على الأكفاء فمن أنت ؟

فقلت رجل من تيم الله قال كفو كريم

فما رُمت حتى تزوجتها ودخلت بها

ثم قلت جهزوها إلى قدومي من الحج

فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة وهاهي ذي ولي منها بنون وبنات

قال فقلت لها ويحك ما كان تعرضك لي حينئذ فقالت

يا هذا ليس للنساء خير من الأزواج فلا تعجبن من امرأة تقول هويت

فوالله لو كان عند بعض السودان ما تريده من هواها لكان هو هواها