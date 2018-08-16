للعقووووول الراقية

Toutaacher
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 أوت 2018
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- 3
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- محل الإقامة
- Alger
- الجنس
- أنثى
لنرتقي_انا_وانت _ وانتي....
فى مواقع التواصل الاجتماعي . لا يهمنى اسمك. ولا عمرك. ... ولا عنوانك ... ولا موطنك... ولا مكانتك الاجتماعية....
الذي يهمنى حرفك ..وما يطرح...يهمنى اناقة اسلوبك..
يهمنى تواضعك الذي يلفت انتباهي واخلاقك في الحوار.. واحترامنا لبعض . واحترامك لرأيي وان اختلفنا هذا ما يهمني.... وبهذا نبقى اخوة واصدقاء
وعائلة الكترونية راقية ....
ربما نكتب عن شيء نعيشه.... عن امل ...عن هموم. عن قضيه ..عن معاناة.. عن الم ...
وربما ليس كل ما نعيشه يستحق الكتابة.
بالنهاية نحن بشر ممكن كلمة تسعدنا يوم كامل وكلمة توجعنا عمر كامل إنها التربية .اصدقائي ...
تحياتي للعقول الراقية....
فى مواقع التواصل الاجتماعي . لا يهمنى اسمك. ولا عمرك. ... ولا عنوانك ... ولا موطنك... ولا مكانتك الاجتماعية....
الذي يهمنى حرفك ..وما يطرح...يهمنى اناقة اسلوبك..
يهمنى تواضعك الذي يلفت انتباهي واخلاقك في الحوار.. واحترامنا لبعض . واحترامك لرأيي وان اختلفنا هذا ما يهمني.... وبهذا نبقى اخوة واصدقاء
وعائلة الكترونية راقية ....
ربما نكتب عن شيء نعيشه.... عن امل ...عن هموم. عن قضيه ..عن معاناة.. عن الم ...
وربما ليس كل ما نعيشه يستحق الكتابة.
بالنهاية نحن بشر ممكن كلمة تسعدنا يوم كامل وكلمة توجعنا عمر كامل إنها التربية .اصدقائي ...
تحياتي للعقول الراقية....