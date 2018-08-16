للعقووووول الراقية

Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 أوت 2018
المشاركات
72
الإعجابات
77
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#1
لنرتقي_انا_وانت _ وانتي....

فى مواقع التواصل الاجتماعي . لا يهمنى اسمك. ولا عمرك. ... ولا عنوانك ... ولا موطنك... ولا مكانتك الاجتماعية....

الذي يهمنى حرفك ..وما يطرح...يهمنى اناقة اسلوبك..
يهمنى تواضعك الذي يلفت انتباهي واخلاقك في الحوار.. واحترامنا لبعض . واحترامك لرأيي وان اختلفنا هذا ما يهمني.... وبهذا نبقى اخوة واصدقاء
وعائلة الكترونية راقية ....
ربما نكتب عن شيء نعيشه.... عن امل ...عن هموم. عن قضيه ..عن معاناة.. عن الم ...
وربما ليس كل ما نعيشه يستحق الكتابة.
بالنهاية نحن بشر ممكن كلمة تسعدنا يوم كامل وكلمة توجعنا عمر كامل إنها التربية .اصدقائي ...

تحياتي للعقول الراقية.... images (59).jpeg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top