علاج تشققات الرجل

Toutaacher

Toutaacher

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 أوت 2018
المشاركات
75
الإعجابات
88
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
Alger
الجنس
أنثى
#1
💚🌷علاج تشققات الرجل
وجميع الاماكن الجافة بالجسم👇👇👇👇
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وهذه الوصفة مجربة ولها نتائج اكثر من رائعة
فنجان من مغلى حلبة (يأخذ الماء فقط) +فنجان زيت زيتون + شمعة التى تستخدم فى الاضاءه و ممكن نزود الشمع شوية
يتم تكسير الشمعة
ويتم وضعهم جميعا فى اناء على النار ويتم تغطيتهم بغطاء حتى تذوب الشمعة ويتم التحريك بمعلقة خشب ثم يرفع من على النار
ويترك حتى يبرد تماما وسوف يصبح مثل الكريم
ثم يتم الدهن يوميا على اماكن الجلد الجاف
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