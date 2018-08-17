حقيبة غنية لأستاذ التعليم الابتدائي.

عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#1
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,435
الإعجابات
1,829
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


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تحميل مجموعة من الدفاتر التي يحتاجها الاستاذ في عمله

دفتر الاعداد اليومي
Algeria.zip

نموذج للدفتر التحضير اليومي جاهز للطباعة
Desktop.zip

دفتر التحضير اليومي غلاف
Dropbox - واجهة تحضير01.jpg

دفتر التقييم المستمر-غلاف-
Dropbox - دفتر التقييم المستمر.jpg

دفتر التقييم المستمر
Dropbox - التقييم المستمر الشهري.doc

دفتر المعالجة البيداغوجية-غلاف-
Dropbox - دفتر المعالجة البيداغوجية.jpg

دفتر المعالجة البيداغوجية
Dropbox - المعالجة البيداغوجية.rar

دفتر التكوين للاستاذ-غلاف-
Dropbox - دفتر التكوين للاستاذ.jpg

دفتر التكوين
Dropbox - دفتر التكوين.doc

معلقات القسم
معلقات حميدي بشير.docx - Microsoft Word Online

أقدم لاخواني و احبائي الاساتذة نماذج معلقات جاهزة للطباعة لا تتعب نفسك فقط قم بنسخ و لصق المعلومات من المخطط السنوي اليها و هنيئا لك النماذج
التحميل :
معلقات القسم | تحميل

النشيد الوطني
Dropbox - النشيد الوطني الجزائري.docx
بطاقة تلميذ
Dropbox - بطاقة التلميذ.xlsx

بطاقة شخصية للمعلم
Dropbox - البطاقة الشخصية للأستاذ.docx

مشروع القسم في التعليم الإبتدائي تحميل
مشروع القسم في التعليم الإبتدائي تحميل بوابة الونشريس

كراريس الخط

كراس خط
http://www.fichier-pdf.fr/2011/11/16/fichier-sans-nom-1/fichier-sans-nom.pdf

كراس خط ملون رائع
كراس الخط ـ نسخة عربية.pdf

كراس خط عربية وفرنسية
Cartes_d_écriture_et_copie_en_arabe_et_en_français_.rar

كراسة كتابة الأحرف باللغة الفرنسية
LCDL - Cahier écriture GS.pdf
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