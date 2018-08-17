حقيبة غنية لأستاذ التعليم الابتدائي.

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





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أقدم لاخواني و احبائي الاساتذة نماذج معلقات جاهزة للطباعة لا تتعب نفسك فقط قم بنسخ و لصق المعلومات من المخطط السنوي اليها و هنيئا لك النماذج

دفتر الاعداد اليومينموذج للدفتر التحضير اليومي جاهز للطباعةدفتر التحضير اليومي غلافدفتر التقييم المستمر-غلاف-دفتر التقييم المستمردفتر المعالجة البيداغوجية-غلاف-دفتر المعالجة البيداغوجيةدفتر التكوين للاستاذ-غلاف-دفتر التكوينمعلقات القسمالتحميل :النشيد الوطنيبطاقة تلميذبطاقة شخصية للمعلممشروع القسم في التعليم الإبتدائي تحميلكراريس الخطكراس خطكراس خط ملون رائعكراس خط عربية وفرنسيةكراسة كتابة الأحرف باللغة الفرنسية_________________________