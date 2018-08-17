حقيبة غنية لأستاذ التعليم الابتدائي.

عقــ اللمه ــيد
:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
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- 7 ديسمبر 2009
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- بين ثنايا الأرض لا محاله.
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تحميل مجموعة من الدفاتر التي يحتاجها الاستاذ في عمله
دفتر الاعداد اليومي
Algeria.zip
نموذج للدفتر التحضير اليومي جاهز للطباعة
Desktop.zip
دفتر التحضير اليومي غلاف
Dropbox - واجهة تحضير01.jpg
دفتر التقييم المستمر-غلاف-
Dropbox - دفتر التقييم المستمر.jpg
دفتر التقييم المستمر
Dropbox - التقييم المستمر الشهري.doc
دفتر المعالجة البيداغوجية-غلاف-
Dropbox - دفتر المعالجة البيداغوجية.jpg
دفتر المعالجة البيداغوجية
Dropbox - المعالجة البيداغوجية.rar
دفتر التكوين للاستاذ-غلاف-
Dropbox - دفتر التكوين للاستاذ.jpg
دفتر التكوين
Dropbox - دفتر التكوين.doc
معلقات القسم
معلقات حميدي بشير.docx - Microsoft Word Online
أقدم لاخواني و احبائي الاساتذة نماذج معلقات جاهزة للطباعة لا تتعب نفسك فقط قم بنسخ و لصق المعلومات من المخطط السنوي اليها و هنيئا لك النماذج
التحميل :
معلقات القسم | تحميل
النشيد الوطني
Dropbox - النشيد الوطني الجزائري.docx
بطاقة تلميذ
Dropbox - بطاقة التلميذ.xlsx
بطاقة شخصية للمعلم
Dropbox - البطاقة الشخصية للأستاذ.docx
مشروع القسم في التعليم الإبتدائي تحميل
مشروع القسم في التعليم الإبتدائي تحميل بوابة الونشريس
كراريس الخط
كراس خط
http://www.fichier-pdf.fr/2011/11/16/fichier-sans-nom-1/fichier-sans-nom.pdf
كراس خط ملون رائع
كراس الخط ـ نسخة عربية.pdf
كراس خط عربية وفرنسية
Cartes_d_écriture_et_copie_en_arabe_et_en_français_.rar
كراسة كتابة الأحرف باللغة الفرنسية
LCDL - Cahier écriture GS.pdf
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