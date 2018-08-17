سنايا تحاور هتلر أون بغصون😅

Mery Babaammi
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تلمو تلمو عندي خبر مهم.......
المهم البارح كنت مع هتلر و حكينا على السياسة و الدولة و التقشف .... وبلا بلا بلا.......
أيا سقسيت هتلر قتلو :
قولي وعلاااااش وعلااااااش وعلاااااااش محبيتش تحتل الجزائر؟
أيا تقلق شويا ميسيو هتلر وقالي:
والو الحقيقة نتوما ناس ملاح و تغيضوني ....
قتلو : نوووووو مكاش منها.......
أيا شاف مارتو رايحة للكوزينة قالي :
الحاجة اللولى نتوما شعب يضحك بزاف .... قولولي كفاه نستعمركم ....... إجي الصيف طلقو نكت عليه ..... إجي العيد طلقو نكت عليه .....مسلمش منكم لا الخروف لا دوبل كور ...... مي الحاجة اللي تحيرني كامل مشنفين .....
مفهمتش النكت هذوما شكون يخرجهم .....
أيا قتلو : ومبعد ، ماعلاقاش كامل بالاحتلال ......
قالي :
شوفي راني عايش مع مرا ديما مشنفة وقيلا آخر مرة شفت سنانها كانت قبل عامين ، كشافت بنتي قطعت ريش دجاجة جارتنا فطومة وخلاتها تمشي بلا ريش فالزقاق ....
و علابالك ساعات كنشوف وحدة تضحك يعجبني الحال والله والله معندي نية خايبة .....
مصح هذاك الضحك و ذيك التبسيمة شابة ..... ياااو راني محروم منها ....توجور مشنفة ياجدك ... تقول هي هتلر مش أنا .....
و إيماجيني لوكان نجي لدزاير نحتلها و نشوف داك الهبال و الضحك نبقا تما ...... وننسا الاحتلال و الحروب .... نولي كما ذاك الشرطي اللي راح يحكم المجرم ولى يضحك و يغني معاه......
أيا قتلو :
ضح .....ضح .....ضح.....والكل يضحضك.....
قالي : سكتي يالصامطة .....راني نهدر و إيماجيني لوكان تكون الخدامة تاعنا مهبولة كيفكم علابالك مارتي راح تقتلها .....
قتلوو إيه صح حنا شعب مهبول و ديجا رانا فالمرتبة الأولى عالميا 😅😅
قالي أملا روحي ترقدي لا احتلال لا والو .....
مارتي متقبلش نحتلكم خايفة نبقى تما .....و فهاذ اللحظة خرجت مارتو جابت القهوة و غير شفت تشنافها هربت يايما تقول روبو يخدم .....
مام راسها كدورها باش تهدر دورها على شكل مثلث قائم .....
ياجدكم روبوكو و ماش هاك ..... المهم هربت من دارهم .....
و ايامات بعد الزيارة عيطلي هتلر قالي :
غادي نحتلكم 😅😅 كرهت من السيريو تحيا بلاد شوكوبيستان ......
المهم حباباتي متخلعوش مريم راهي هبلت شويا برك طيرو ارقدو....
Mery
المهم البارح كنت مع هتلر و حكينا على السياسة و الدولة و التقشف .... وبلا بلا بلا.......
أيا سقسيت هتلر قتلو :
قولي وعلاااااش وعلااااااش وعلاااااااش محبيتش تحتل الجزائر؟
أيا تقلق شويا ميسيو هتلر وقالي:
والو الحقيقة نتوما ناس ملاح و تغيضوني ....
قتلو : نوووووو مكاش منها.......
أيا شاف مارتو رايحة للكوزينة قالي :
الحاجة اللولى نتوما شعب يضحك بزاف .... قولولي كفاه نستعمركم ....... إجي الصيف طلقو نكت عليه ..... إجي العيد طلقو نكت عليه .....مسلمش منكم لا الخروف لا دوبل كور ...... مي الحاجة اللي تحيرني كامل مشنفين .....
مفهمتش النكت هذوما شكون يخرجهم .....
أيا قتلو : ومبعد ، ماعلاقاش كامل بالاحتلال ......
قالي :
شوفي راني عايش مع مرا ديما مشنفة وقيلا آخر مرة شفت سنانها كانت قبل عامين ، كشافت بنتي قطعت ريش دجاجة جارتنا فطومة وخلاتها تمشي بلا ريش فالزقاق ....
و علابالك ساعات كنشوف وحدة تضحك يعجبني الحال والله والله معندي نية خايبة .....
مصح هذاك الضحك و ذيك التبسيمة شابة ..... ياااو راني محروم منها ....توجور مشنفة ياجدك ... تقول هي هتلر مش أنا .....
و إيماجيني لوكان نجي لدزاير نحتلها و نشوف داك الهبال و الضحك نبقا تما ...... وننسا الاحتلال و الحروب .... نولي كما ذاك الشرطي اللي راح يحكم المجرم ولى يضحك و يغني معاه......
أيا قتلو :
ضح .....ضح .....ضح.....والكل يضحضك.....
قالي : سكتي يالصامطة .....راني نهدر و إيماجيني لوكان تكون الخدامة تاعنا مهبولة كيفكم علابالك مارتي راح تقتلها .....
قتلوو إيه صح حنا شعب مهبول و ديجا رانا فالمرتبة الأولى عالميا 😅😅
قالي أملا روحي ترقدي لا احتلال لا والو .....
مارتي متقبلش نحتلكم خايفة نبقى تما .....و فهاذ اللحظة خرجت مارتو جابت القهوة و غير شفت تشنافها هربت يايما تقول روبو يخدم .....
مام راسها كدورها باش تهدر دورها على شكل مثلث قائم .....
ياجدكم روبوكو و ماش هاك ..... المهم هربت من دارهم .....
و ايامات بعد الزيارة عيطلي هتلر قالي :
غادي نحتلكم 😅😅 كرهت من السيريو تحيا بلاد شوكوبيستان ......
المهم حباباتي متخلعوش مريم راهي هبلت شويا برك طيرو ارقدو....
Mery