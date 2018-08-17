عقــ اللمه ــيد
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منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
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☆{هذيان☆~☆حروف}☆
............
السلام عليكم
اهلا وسهلا بي و بكم
لا أدري لما أريد الهذيان في بعض الاوقات
جرعة حروف مبعثرة أخطها هنا و هناك
لترسم لوحات أفكاري
أفكار عفوية و أخرى ذكريات منسية
و بعضها أعراض سعادة و أخرى أعراض اكتئاب
أولسنا كومة مشاعر و أحاسيس مبعثرة
تحتاج أحيانا ترتيبا بفضفضات بريئة
هنا و هناك
هذا متنفسي
فكونوا بالقرب
و اعذروني على هذياني.
بقلمي.
شكرا لمتابعتكم
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