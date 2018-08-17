☆{هذيان☆~☆حروف}☆.

عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

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#1
إنضم
7 ديسمبر 2009
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محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
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ذكر
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{هذيان~حروف}
............
السلام عليكم
اهلا وسهلا بي و بكم

لا أدري لما أريد الهذيان في بعض الاوقات
جرعة حروف مبعثرة أخطها هنا و هناك
لترسم لوحات أفكاري
أفكار عفوية و أخرى ذكريات منسية
و بعضها أعراض سعادة و أخرى أعراض اكتئاب
أولسنا كومة مشاعر و أحاسيس مبعثرة
تحتاج أحيانا ترتيبا بفضفضات بريئة
هنا و هناك
هذا متنفسي
فكونوا بالقرب
و اعذروني على هذياني.

بقلمي.
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شكرا لمتابعتكم
 

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