☆{هذيان☆~☆حروف}☆.

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السلام عليكم

اهلا وسهلا بي و بكم

لا أدري لما أريد الهذيان في بعض الاوقات

جرعة حروف مبعثرة أخطها هنا و هناك

لترسم لوحات أفكاري

أفكار عفوية و أخرى ذكريات منسية

و بعضها أعراض سعادة و أخرى أعراض اكتئاب

أولسنا كومة مشاعر و أحاسيس مبعثرة

تحتاج أحيانا ترتيبا بفضفضات بريئة

هنا و هناك

هذا متنفسي

فكونوا بالقرب

و اعذروني على هذياني.