لأسنان بيضاء ولثة وردية

سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
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29 أوت 2013
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1
salam-makyaj.gif

كيفكن يا بنوتات اللمة العسولات؟ إن شاء الله تكن بخير
اليوم جايبتلكن شي كتير حلوو

رح نتخلص اليوم من إصفرار الأسنااان
ويا الله نبلش

رح نحتاج ورق الألمينيوم وكمان معجون الأسنان

IMG_0579.JPG

رح نعمل قطعتين يمشي حالن للأسنان اللي فوق وقطعة للأسنان اللي تحت
ورح نطويهم متل ما رح تشوفوا هلأ

IMG_0580.JPG

IMG_0581.JPG

ورح نضع القليل من معجون الأسنان
ونلبسهم لأسناننا ونتركه 15 دقيقة إلى 20

IMG_0582.JPG

وبعدها ننزع ورق الألمينيوم ونغسل أسناننا بالفرشاة
وأنتهينا
هذه العملية نقوم بها مرتين بالشهر

بتمنى يكون موضوعي عجبكن حبوباتي
أشوفكن مع مواضيع تانية ان شاء الله

ملاحظة: أنا جربتها لهاي العملية وكانت نتائجها رائعة حتى أنها جعلت من لثتي وردية جميلة

salam-makyaj2.gif

 
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