لأسنان بيضاء ولثة وردية

سكون الفجر
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كيفكن يا بنوتات اللمة العسولات؟ إن شاء الله تكن بخير
اليوم جايبتلكن شي كتير حلوو
رح نتخلص اليوم من إصفرار الأسنااان
ويا الله نبلش
رح نحتاج ورق الألمينيوم وكمان معجون الأسنان
رح نعمل قطعتين يمشي حالن للأسنان اللي فوق وقطعة للأسنان اللي تحت
ورح نطويهم متل ما رح تشوفوا هلأ
ورح نضع القليل من معجون الأسنان
ونلبسهم لأسناننا ونتركه 15 دقيقة إلى 20
وبعدها ننزع ورق الألمينيوم ونغسل أسناننا بالفرشاة
وأنتهينا
هذه العملية نقوم بها مرتين بالشهر
بتمنى يكون موضوعي عجبكن حبوباتي
أشوفكن مع مواضيع تانية ان شاء الله
ملاحظة: أنا جربتها لهاي العملية وكانت نتائجها رائعة حتى أنها جعلت من لثتي وردية جميلة