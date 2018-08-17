لأسنان بيضاء ولثة وردية

كيفكن يا بنوتات اللمة العسولات؟ إن شاء الله تكن بخير اليوم جايبتلكن شي كتير حلوو

كيفكن يا بنوتات اللمة العسولات؟ إن شاء الله تكن بخير اليوم جايبتلكن شي كتير حلوو

رح نتخلص اليوم من إصفرار الأسنااان ويا الله نبلش

رح نتخلص اليوم من إصفرار الأسنااان ويا الله نبلش

ورح نضع القليل من معجون الأسنان ونلبسهم لأسناننا ونتركه 15 دقيقة إلى 20

ورح نضع القليل من معجون الأسنان ونلبسهم لأسناننا ونتركه 15 دقيقة إلى 20

وبعدها ننزع ورق الألمينيوم ونغسل أسناننا بالفرشاة وأنتهينا هذه العملية نقوم بها مرتين بالشهر

وبعدها ننزع ورق الألمينيوم ونغسل أسناننا بالفرشاة وأنتهينا هذه العملية نقوم بها مرتين بالشهر

بتمنى يكون موضوعي عجبكن حبوباتي أشوفكن مع مواضيع تانية ان شاء الله

بتمنى يكون موضوعي عجبكن حبوباتي أشوفكن مع مواضيع تانية ان شاء الله