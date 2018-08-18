عرض بيع متوفر 150 دولار بايبال للبيع مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
150 ( USD )
سعر البيع
184 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
باي بال - PayPal
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
265
الإعجابات
140
النقاط
9
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
متوفر 150 دولار بايبال للبيع مقابل CCP
السعر: 1 دولار= 184 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
-تأكد ان حسابك يستقبل
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,497
الإعجابات
2,714
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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