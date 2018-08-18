متوفر 150 دولار بايبال للبيع مقابل CCP

السعر: 1 دولار= 184 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة يتحملها المشتري

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

- مدة الحجز 12 ساعة فقط

- ممنوع ردود جانبية

-تأكد ان حسابك يستقبل

- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على