Queen Fati تهنيكم بالعيد السعيد

Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,058
الإعجابات
3,489
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#1
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد

هاهو العيد السعيد يزورنا من جديد وبازهار الفرح ينثر كل مكان وبتمنيات الخيريفرح
كل الاحباب ويجمع كل الشتات عيد مبارك لكل اعضاء المنتدى الكرام ادارة ومشرفين اعضاءا وزوار
ويشفي كل مريض عاى الفراش او فى المستشفيات
عيد اضحى سعيد وان شاء الله يعود علينا اجمعين بالصحة والخير واليمن والبركات
تقبل الله منا ومنكم وكل عام ونحن اليه اقرب
والعاقبة للعام الجاي ان شاء الله
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Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,058
الإعجابات
3,489
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
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