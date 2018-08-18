قائمة المستلزمات المدرسية الرسمية لمختلف أقسام الطور الابتدائي

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قطاع_التربية

حددت وزارة التربية الوطنية قائمة المستلزمات المدرسية لمختلف أقسام الطور الابتدائي، وهذا 21 يوما قبل الدخول المدرسي 2018-2019 المحدد يوم 5 سبتمبر

كما أكدت الوزارة الوصية على إجبارية لباس مآزر باللون الوردي بالنسبة للإناث واللون الأزرق بالنسبة للذكور.​