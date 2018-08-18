قائمة المستلزمات المدرسية الرسمية لمختلف أقسام الطور الابتدائي

عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

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منتديات التعليم المتوسط
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#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قطاع_التربية
حددت وزارة التربية الوطنية قائمة المستلزمات المدرسية لمختلف أقسام الطور الابتدائي، وهذا 21 يوما قبل الدخول المدرسي 2018-2019 المحدد يوم 5 سبتمبر
كما أكدت الوزارة الوصية على إجبارية لباس مآزر باللون الوردي بالنسبة للإناث واللون الأزرق بالنسبة للذكور.

 

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Queen Fati

Queen Fati

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طاقم المرشحين
#2
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أنثى
#2
شكرا ليك على هاذه المعلومات بحيث يسهل على الاولياء اقتناء الادوات دون الانتظار
واللخبطة ...في ميزان الحسنات ان شاء الله
بالتوفيق للجميع
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#3
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أنثى
#3
بارك الله فيك اخي
على القائمة وجات في وقتها
رح تفيد التلاميذ و الاولياء
جزاك الله خيرا
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#4
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,450
الإعجابات
1,864
النقاط
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#4
و فيكم بارك الرحمن
شكرا الأخت فاتي و الأخت ياسمين.
 
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