قال تعالى ( ''يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ''. الحجرات (آية:13 )

كانت تلك دعوة صريحة من رب العزة والجلال للعدل والإنصاف والمساواة فلا فرق بين البشر الا بالتقوى وما نلاحظه ويراه الجميع هي الهجمات المتواليه والمتواتره والعنيفه على العرب وإرثهم والتي تركز في هجماتها على صميم العرب وتصوير العربي في الذهنيه العالميه انه ذلك البدوي الممسك بخطام ناقته وسط الصحراء حتى في الروسومات التصويريه التي خطها فنانون عالميون وجاراهم بها فنانون عربا سيكون لذلك الاعرابي وناقته النصيب الاوفر والاكبر حظا ناسين او متناسين تاريخ العرب المشرف وارثهم وحضاراتهم وعلمهم ومانقلوه من مكارم الاخلاق والعادات والاعراف الحميده كل هذا ذهب ادراج الرياح وكأنه لم يكن , بل ان اغلب الشعوبيون كانوا في الازمان الغابره يتلصقوا بالعروبه وينسبوا انفسهم لها وهي منهم براء وكل يتمنى لو يكون عربيا قح بينما في هذا الزمن الاغبر اصبح العربي مسبة يلصقوا به مالا يطاق ويحتمل ؛ ونحن كقومية عربيه نعتز بعروبتنا وبإرثنا التاريخي ونفخر بأن سيد البشرية واحد منا وينتمي الى حيث ننتمي ... نلقي باللوم على حكام العرب الذين تشبثوا بكراسيهم على حساب التعريف بثقافتنا وقيمنا ونقل حضارتنا الى اقصى مدى بل انهم لم يكتفوا بالنكوص بل اخذوا التمايل والرقص في ميادين الرذيله على حساب عاداتنا وتقاليدنا وتمييع ثقافتنا وارثنا الحضاري الذي كان ملء السمع والبصر زمنامن الازمان ... شكرا