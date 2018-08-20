رجاء ابحثو عن مرجع لهذه القصيدة

هذه قصيدة لابن يوسف الموصلي المسعودي.. حيث طلب منه تلامذته نصيحه ، فأجابهم بهذه القصيدة التي تنبأ فيها ماذا سيحدث في العراق والشام والذي كتبها سنة 745 هجرية ، حيث تحقق جزء كبير منها.والعجيب انه اشار فيها لداعش ولكن بمسمى مختلف وينطبق عليها وصفه:القصيدة؛

تعيشونَ دهراً ترونَٓ الرِّيَبْ ولا يدفعُ المرءُ هَولَ الخُطَبْ

ويستَعمِرُ الشآمَ سفَّاحُها ويجني رؤوسَ الورى كالعنبْ

ويبقى بها خمسةٌ كامله سنينا طوالا يجُزُّ العربْ

وآهٍ على موصلي والعراقي جيءُ ظلامٌ شديدُ الرَّهَبْ

ويفترقُ الناسُ فيهِ افتراق كموجٍ تلاطمَ ثُمَّ اضطربْ

ويخرجُ "عائشُ" من بينهم ليقلبهم وهْوَ فيها انقلبْ

ويقتلُ منهم مِئاتُ المِئات وضيعا حقيرا رفيعَ النسبْ

ويسطو على كعبةِ الله في ثلاثٍ ، ويملؤها بالذهبْ

ويسلبُ من حجَّ فيها وطاف ويحرقُ فيها صحيحَ الكُتبْ

وتغرقكم فتنَةٌ جامِعه فتأكُلُكُم مثل نارِ الحطبْ

وترمي اليهودُ عليكم سهام من النارِ فيها شديدُ العطبْ

وتنحركم مثل نحرِ النعاجْ وانتم جلوسٌ فيالَ العجبْ

وكسرى من الشرق يأتي لك موقد كاد كيدا شديد الغضب

هو الرأسُ والسمُّ في ِشدقِهِ وينبعهُ الموتُ مثلُ الذَّنَبْ

ويزداد فيكم سواد السنين تهيمون وسط الغنا والطربْ

وفيكم سَيَكثُرُ نسلُ البنات ويحلقُ كلُّ الذكور الشَّنَبْ

فلله نبرأُ من وقتكم ولله نبرأُ منكم عربْعجييييييييب ..!!!! ،،،،،، منقول عن موقع الاللوكة