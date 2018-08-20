عيد الاضحى فرصة لربط الاواصر الاسرية لا لقطعها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



انه عيد الاضحى فرصة تؤكد معنى التضحية بما هو نفيس

ليبرهن لك جزاء الخالق لمن احتسب وسلم امره لله عز وجل

فيعلمنا معنى الصبر والطاعة ويجزينا الخير والسعادة

ولكي نغتنم. فرصة كهذه لبد ان نطبقها في حياتنا اليومية

ابتداءامن العلاقات المقدسة والتي تجتمع تحت سقف الزواج ،والذي تنبثق منه سواقي

الزوجية والامومة والابوة والاخوة لتكون بحيرة السكون والامان والمحبة

ولكي تظل هته المناسبة فى اطارها الروحي من ايمان واحتساب وطاعة للخالق والاطار العائلي

بحيث تكون سببا في تقوية العلاقات واصلاح النعرات والتخلص من الفتن التي تتسبب فى تفكك اسس الاسرة والعائلة وصولا الى المجتمع

والتي تبتدا من الحلقة المرصعة وحجرة الاساس

الا وهي الزوجين

كان اختيارك لزوجتك معبرا عن ذوقك فى البداية وكان اختيارك لزوجك حسب ذوقك ...طبعا بالاضافة الى امور مهمة من دين وخلق

اقتنعتي ووافقت؟ اذن برمجي نفسك حسب قدراته وحاجياتك حسب دخله.....وطلباتك حسب سعته

وان جاد وفاجأ فذلك احسن

قال تعالى

__ يا أيها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون __

ال عمران الاية 200

حسنا...كونتما اسرة جميلة وابناءا شبيهون بكم...ومهما كرهتم ذاتكم الا انها ستعجبكم

وذلك من خلال الصورة التي على وجوه اطفالكم

اذن هذه هي مرحلة الاعتناء والاهتمام

براعم بين يديك..دلليها نعم لكن احسني سقيها بمياه المحبة و التضامن والتضحية فى سبيل االامومة والابوة والاخوة ..والاقتناع بما اعطى الخالق و التحسيس بما تلقينه ويلقاه الاب من اجل توفير متطلبات الحياة...اخاطبك حواء انت بالذات لانك الاقرب لانك الروح لانك رفيق الطفولة والكهولة وكل العمر للأبناء ورفيق العمر لزوجك

ايها الزوج ايها الاب لا تبخل.... فما تلقاه من خير فذلك بقدوم الاطفال لان الله يرزقهم من خلالك وانت سبب مباشر في هاذا... وياله من اجر ستناله خلف واجبات الاطعام والعناية المادية..بغض النظر عن ما تقدمه من حنان

ولزوجك كن الاب والزوج والاخ ولا تبخل



قال رسول الله صل الله عليه وسلم

أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل

رواه مسلم