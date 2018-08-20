فساتين بنوتات صيفية

أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية اهلا بكم و مرحبا بين هاته الصفحات و عيد اضحى مبارك كل عام وانتم بخير

اليوم ~ حبيت نشاركم بعض الفساتين التي قامت بخياطتها امي في هذه الفترة الصيفية للبنوتات من عمر سنة لحتى 6 سنوات كانت هناك موديلات اخرى لكن لم يحالفني الحظ في نقلها لكم

اترككم مع الصور و من تعرف الخياطة يمكنها اخدها كموديلات :

إلى هنا تنتهي الصور التي جمعتها لكم ان شاء الله تنال اعجابكم

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