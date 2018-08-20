فساتين بنوتات صيفية

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,061
الإعجابات
13,544
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
Untitled-1(1).gif






أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية اهلا بكم و مرحبا بين هاته الصفحات و عيد اضحى مبارك كل عام وانتم بخير



اليوم ~ حبيت نشاركم بعض الفساتين التي قامت بخياطتها امي في هذه الفترة الصيفية للبنوتات من عمر سنة لحتى 6 سنوات كانت هناك موديلات اخرى لكن لم يحالفني الحظ في نقلها لكم
اترككم مع الصور و من تعرف الخياطة يمكنها اخدها كموديلات :


1.jpg
2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg



إلى هنا تنتهي الصور التي جمعتها لكم ان شاء الله تنال اعجابكم
انتظروني في مواضيع أخرى
دمتم بخير
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,085
الإعجابات
3,547
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
رووووووعة متقوليليش انت خيطتيهم
المهم انا خبيلي هاذي لبنوتتي
 

المرفقات

  • 9.jpg
    9.jpg
    78.9 KB المشاهدات: 0
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,371
الإعجابات
61,797
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يهبلو ماشاء الله ربي يحفظ الوالدة عجبتني خاصة النوار😍😍😍😍يعطيك الصحة لمشاركتنا
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#4
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,061
الإعجابات
13,544
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#4
قال Queen Fati:
رووووووعة متقوليليش انت خيطتيهم
المهم انا خبيلي هاذي لبنوتتي
إضغط للتوسيع...

السلام عليكم

تكرم عيونك فطومه
عندنا نفس الدوق هه مام انا هبلت عليها و نحب ذاك النوع من القماش
لالا مش انا لي خيطتهم امي هي لي تخيط
بارك الله فيك ع التواجد الجميل
نورتي
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#5
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,061
الإعجابات
13,544
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#5
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يهبلو ماشاء الله ربي يحفظ الوالدة عجبتني خاصة النوار😍😍😍😍يعطيك الصحة لمشاركتنا
إضغط للتوسيع...

اهلا بام ياسمين
اللهم امين تسلمي
ايه صحيح مزيونة هه
ودوك نخبيو للاميرة ياسمين وحدا
منورة
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#6
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,085
الإعجابات
3,547
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#6
قال yaso ياسمين:
السلام عليكم

تكرم عيونك فطومه
عندنا نفس الدوق هه مام انا هبلت عليها و نحب ذاك النوع من القماش
لالا مش انا لي خيطتهم امي هي لي تخيط
بارك الله فيك ع التواجد الجميل
نورتي
إضغط للتوسيع...
روعة ماشاء الله يسلم ايديها وربي يخليهالك
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#7
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,061
الإعجابات
13,544
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#7
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top