فساتين بنوتات صيفية

yaso ياسمين
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طاقم المراقبين
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أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية اهلا بكم و مرحبا بين هاته الصفحات و عيد اضحى مبارك كل عام وانتم بخير
اليوم ~ حبيت نشاركم بعض الفساتين التي قامت بخياطتها امي في هذه الفترة الصيفية للبنوتات من عمر سنة لحتى 6 سنوات كانت هناك موديلات اخرى لكن لم يحالفني الحظ في نقلها لكم
اترككم مع الصور و من تعرف الخياطة يمكنها اخدها كموديلات :
إلى هنا تنتهي الصور التي جمعتها لكم ان شاء الله تنال اعجابكم
انتظروني في مواضيع أخرى
دمتم بخير
أعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية اهلا بكم و مرحبا بين هاته الصفحات و عيد اضحى مبارك كل عام وانتم بخير
اليوم ~ حبيت نشاركم بعض الفساتين التي قامت بخياطتها امي في هذه الفترة الصيفية للبنوتات من عمر سنة لحتى 6 سنوات كانت هناك موديلات اخرى لكن لم يحالفني الحظ في نقلها لكم
اترككم مع الصور و من تعرف الخياطة يمكنها اخدها كموديلات :
إلى هنا تنتهي الصور التي جمعتها لكم ان شاء الله تنال اعجابكم
انتظروني في مواضيع أخرى
دمتم بخير