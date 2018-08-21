باقة من نكت العيد

Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,109
الإعجابات
3,593
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#1
:love::love::love::love:

:cry:اخر سلفي للسيد كبش:cry:

_____194680492.jpg





:sneaky:اهتم لصحتك اخينا ولا حتى يجي الكبش يفهمك :sneaky:

3dlat.net_23_15_eefe_images-14-.jpg





:ROFLMAO:طلع شانك وغلا مقدارك يالخروف:ROFLMAO:
9201612124558946-اضحك على ما تفرج.. الحمير تغزو أسواق اللحوم...jpg





:-pصار هاكدا ياو حتى الحمير ودبحوهم:-p

25.jpg






:unsure:يادرا لبنات كاش تحواس:unsure:

3dlat.net_23_15_eefe_21-copy.jpg






:sleep:ايييه يا مسكين:sleep:
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:cool:لا غلطوك الجزايري مهما كان معندوش تصيبو شارى الكبش والحوايج والحلوى زاد:cool:
هادي هي البركة

Aid-Adha-Caricature-2014-Hasnae.com-5.jpg





:confused:قنعوني باش نقنعه:confused:

CsDgXrvXYAAbeq1.jpg





:LOL:الزوجة المثالية والزوج المثالي هه:LOL:
images.jpg





:giggle:اظنني ودت سبب غلاء الاضاحي:giggle:
images (2).jpg

 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,109
الإعجابات
3,593
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
آخر تعديل:
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