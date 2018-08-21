باقة من نكت العيد

Queen Fati
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اخر سلفي للسيد كبش
اهتم لصحتك اخينا ولا حتى يجي الكبش يفهمك
طلع شانك وغلا مقدارك يالخروف
صار هاكدا ياو حتى الحمير ودبحوهم
يادرا لبنات كاش تحواس
ايييه يا مسكين
لا غلطوك الجزايري مهما كان معندوش تصيبو شارى الكبش والحوايج والحلوى زاد
هادي هي البركة
قنعوني باش نقنعه
الزوجة المثالية والزوج المثالي هه
اظنني ودت سبب غلاء الاضاحي