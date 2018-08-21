امرأة تشكو زوجها من الإنترنت شعرا:

طال انتظاري في حضورك وانثنى

ظهري وذاب الحب في عبراتي

عشرون عاماً والحنان يحفنا

وأراك قربى قائلاً عثراتي

واليوم جاء النت كدر عيشتي ..

ألهاك عن حبي وعن نظراتي

أنساك أني كنت في غسق الدجى

من يحتويك بأجمل اللحظات

يا أيها الزوج المفسبك هنتني

وكأن قربك معبداً لسباتي

وتركتني أشكو الفراق بمجلس

فيه أراك ولا تحس بذاتي

المدمنون على التواصل غيروا

درب المحبة عزلة وشتات

يا من بنى عبر التواصل حبه .

إن التواصل موضع الشبهات

فلربما طلعت حنان محمد

ولربما طلعت سهام مماتي

زوجي الحبيب تحية في قبلة

خذها مباشر ليس في صفحاتي

(لقائلها)