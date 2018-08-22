كـــــــدت أجــــــــن !!!

لقد بحثت عنك مع اشراقة شمس أبحث عنك كل لحظة ألف مرة وحين لم أجدك ينتابني خوف شديد لغيابك الطويل !

لم كل هذا الغياب ؟

لقد بت في غيابك يتيم المشاعر ....

دعي عنك عذاب السنين الخوالي

سأسافر بك إلى عالم ألا وجود

سأحول عتمة حياتك إلى وهج من شعاع الحب الخالد

سأحول صمتك القاتل لأهازيج فرح

تعال أيها القلب الحنون لأخبرك عن خطوط يدي

إنها سكن لا يضاهى

ستجد فيها أرضا أوسع من كل أرض

برغم مساحتها الصغيرة

تعــــــــــالي ياعمـــــــــري

احتوينــــــــــــــي وأحتــــــــــــويــــــــــــك !!

أنـــــــاديـــــــــــــــــك :

تعالي يا سيدتي ودعي عنك الشرود

تعالي يا شمس أيامي وقمر الليالي

قلبي بلا دفئك يعمه الصقيع

يا من بحبها لن ينتهي كلامي عن حلاوته

سأتوقف هنا و اقول

أنتي أنـا

ولكي أن تتخيلي كيف أنا ؟

من دون أنـا