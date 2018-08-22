تحبي تلقاي عريس ....إليك الحل

عزيزتي الفتاة❤❤

عندما تذهبين لحفل زفاف لا ترقصي مع أول أغنية حتى لا تتفطن النساء لبحثك الجاد عن خاطب ، و لا ترقصي حتى الأخير فلا شك أن نصف الحاضرات قد انصرف ، بل أرقصي في ثالث و رابع و خامس أغنية ، و عندما تنتهي الأغنية لا تعودي لمكانك ، بل اجلسي هنالك في الوسط و مدي رجليك للأمام ليستريحا من عناء الرقص و تمددي على الأرضية كذلك لو كنت متعبة جدا ، و لا تنسي أن تأخذي معك قارورة ماء ، و بمجرد أن تبتدأ الأغنية الثانية قفي مجددا و ارقصي بلا توقف ، ثم اجذبي النساء الكبيرات في السن واحدة واحدة للرقص ، مع كم هائل من الملاطفة و الدلال ، و إذا امتنعت احداهن عن الرقص فبادريها بقولك : وهل يعقل لجميلة مثلك أن لا ترقص ، يالله كثير حليانة ، شو عملت لحتى تحافظي على رشاقتك ، ياريت أكبر و كون مثلك ، أما عن لباسك فاحرصي على أن يكون ساترا و المايكاب يكون خفيف لحتى مايقولو عليك مش مرباية ، و بمجرد أن تسمعي المؤذن نادي بأعلى صوت أوقفوا الموسيقى لأصلي و صلي بخشوع ، و ماتنسي تغيري ملابسك و تتوضئي ، و كذلك سارعي لتلبية الطلبات بمجرد أن تخرج الخادمة خذي الصينية من يدها ووزعي الحلوى بنفسك ، أو راح قولك لا تتزيني أصلا ، بمجرد أن يدخل الضيوف ادخلي عليهم بمكنسة و نشاف و أخبريهم أنك تودين تنظيف الأرضية لأنك لا تتحملين رؤية الوسخ ، و احرصي على أن لا تأتي أمك معك لأنو راح تنجلط

# النص ساخر للناس الذين يصبحون فجأة طيبين مثاليين أمام الناس بل و ينصحون فلانا و علانا

#كن على طبيعتك

#لا تسع لإرضاء أحد

#فتكفيك ثقتك بنفسك

رجاءا النص ساخر ماأريد قوله هو عكس ماكتبته

Mery