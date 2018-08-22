تحبي تلقاي عريس ....إليك الحل

Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
290
الإعجابات
574
النقاط
521
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#1
عزيزتي الفتاة❤❤
عندما تذهبين لحفل زفاف لا ترقصي مع أول أغنية حتى لا تتفطن النساء لبحثك الجاد عن خاطب ، و لا ترقصي حتى الأخير فلا شك أن نصف الحاضرات قد انصرف ، بل أرقصي في ثالث و رابع و خامس أغنية ، و عندما تنتهي الأغنية لا تعودي لمكانك ، بل اجلسي هنالك في الوسط و مدي رجليك للأمام ليستريحا من عناء الرقص و تمددي على الأرضية كذلك لو كنت متعبة جدا ، و لا تنسي أن تأخذي معك قارورة ماء ، و بمجرد أن تبتدأ الأغنية الثانية قفي مجددا و ارقصي بلا توقف ، ثم اجذبي النساء الكبيرات في السن واحدة واحدة للرقص ، مع كم هائل من الملاطفة و الدلال ، و إذا امتنعت احداهن عن الرقص فبادريها بقولك : وهل يعقل لجميلة مثلك أن لا ترقص ، يالله كثير حليانة ، شو عملت لحتى تحافظي على رشاقتك ، ياريت أكبر و كون مثلك ، أما عن لباسك فاحرصي على أن يكون ساترا و المايكاب يكون خفيف لحتى مايقولو عليك مش مرباية ، و بمجرد أن تسمعي المؤذن نادي بأعلى صوت أوقفوا الموسيقى لأصلي و صلي بخشوع ، و ماتنسي تغيري ملابسك و تتوضئي ، و كذلك سارعي لتلبية الطلبات بمجرد أن تخرج الخادمة خذي الصينية من يدها ووزعي الحلوى بنفسك ، أو راح قولك لا تتزيني أصلا ، بمجرد أن يدخل الضيوف ادخلي عليهم بمكنسة و نشاف و أخبريهم أنك تودين تنظيف الأرضية لأنك لا تتحملين رؤية الوسخ ، و احرصي على أن لا تأتي أمك معك لأنو راح تنجلط
# النص ساخر للناس الذين يصبحون فجأة طيبين مثاليين أمام الناس بل و ينصحون فلانا و علانا
#كن على طبيعتك
#لا تسع لإرضاء أحد
#فتكفيك ثقتك بنفسك
رجاءا النص ساخر ماأريد قوله هو عكس ماكتبته
Mery
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,388
الإعجابات
61,831
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام
صحا عيدك كل عام وانتي بالف خير
تخافي يغلطو فيها يحسبوها تخدم في لاصال وفرات :LOL:
وميخطبوهاش وتطفر فيها
صح اختي كاين ناس تتصنع حتى تتحصل على مرادها
نكتة ذات مغزى يعطيك الصحة
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
290
الإعجابات
574
النقاط
521
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#5
قال السلطانة:
وعليكم السلام
صحا عيدك كل عام وانتي بالف خير
تخافي يغلطو فيها يحسبوها تخدم في لاصال وفرات :LOL:
وميخطبوهاش وتطفر فيها
صح اختي كاين ناس تتصنع حتى تتحصل على مرادها
نكتة ذات مغزى يعطيك الصحة
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هههههه يغلطو فيها صح مخممتش فيها هههههههههههههه
لاهي سلمك حبيبتي و عيدك مبارك
 
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