ماذا يُفعل بكسوة الكعبة المشرفة بعد استبدالها

أوضح مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة أحمد المنصوري أنه بعد استبدال كسوة الكعبة يتم الاحتفاظ بالكسوة القديمة بطرق خاصة في مستودع.



وأبان أنه يتبع في حفظ الكسوة القديمة إجراءات ونظم المستودعات الحكومية، بما يوفر الحفظ الفني الملائم للكسوة والذي يضمن عدم حدوث التفاعلات الكيميائية أو تسلل البكتيريا إلى الثوب.



وأضاف بحسب "العربية نت" أنه إذا صدرت توجيهات لصرف الكسوة لمتاحف، أو تقديمها كهدايا فسيتم بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المستودعات، على أنه يكون بناء على تعميد من السلطة المختصة.



وكان قد تم استبدال الكسوة فجر اليوم الاثنين بمشاركة 160 فنياً من مصنع الكسوة، تحت إشراف رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.