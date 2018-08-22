عجائب اللغة العربية (الضاد والظاء) :



الحَظ : البخت.

أما الحَض فمعناهُ : الحث.

حظيظ : رجلٌ ذو حظ.

أما حضيض فمعناها : أسفلُ الأرض.

حَظَر : منع.

أما حَضَرَ فمعناها:قدم و كان موجوداً.

ظلَّ : دام.

أما ضل فمعناها : تاه.

أظل القوم : ساروا في الظِلِّ.

أما أضل القوم : أغواهم.

ظَّن : علم بغير يقين.

أما ضنَّ فبمعنى : بخل، {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ}.

الغَيْظُ : الغضب.

الغيض : القليل.

(غيضٌ من فيض) : أي قليل من كثير.

الفَظُّ : سيء الخلق.

الفض : التكسير والتحطيم. وفض الرسالة : فتحها.

الفظاظة : التجهم وسوء الخلق.

الفُضَاضَة : ما تفرَّق من الشيء عند كسره.

فَاظَ : مات.

فاض : زاد وسال. (فاض الماء).

الظَّبُّ: الرجلُ المهذارُ.

الضبُّ : حيوانٌ صحراويٌ زاحفٌ.

الظِّرابُ : الرَّوابي الصغار.

الضراب : النكاح عند الحيوانات.

الحظيرةُ : مأوى الأنعامِ.

الحضِيرَة : جماعةُ القوم أو الْمُعَدُّون للقتال منهم.

الحنظَلُ : نباتٌ شديدٌ المرارة.

الحنضَل : الماء المتجمع في التجويف الصخري.

الظَّلَعُ : العرج.

الضلع : عظم من عظام الصدر.

ظَافَ : قيد. (ظَافَ البعير) أي قيده.

ضاف : نزل عليه ضيفاً.

الظاهر : البارز والواضح. عكس الباطن، وهو من أَسماء الله عز وجل.

الضَّاهِر ُ: أعلى الجبلِ.

العَظُّ : اشتداد الزمان و الحرب.

العض : الإمساك بالأسنان.

عَظَّه بالأرض: ألزقه بها.

عَضَّه : أمسكه بأسنانه.

العَظْلُ: التضمين.

العضل : الظلم والمنع.

العِظَةُ: النصح والموعظة.

العضة : كل شجرة كثر شوكها وعظم.

العظم : قصب الحيوان الذي عليه اللحم.

العضم : أداة من خشب أو حديد.

القَرْظ : دباغة الجلود.

القرض : العطاء لأجل.

التقريظ : المدح والثناء.

التقريض : الذم الزائد.

القَيْظُ: صميم الصيف وشدة الحر.

القيض : القِشْرَة اليابسة على البيضة.

نظُف الشَّيءُ : خلُص من الوَسَخ.

نَضِفَ الشيءُ : نَجُسَ

عِظَة : كلام الواعظ.

عِضَة : كذِب وافتراء {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ}.

المَظُ : الرمان البري.

المض : الألم. (أمضني) : آلمني.

النَّظْمُ: التأليف.

النَّضْمُ : الحنطةُ السمينة.

بظَّ: حرَّك أوتارَ العود وأعدَّهُ للضَّربِ.

البَض : الجلدُ الرَّقيقُ المُمتلئُ، ناصعُ البياضِ.

نَظَرَ : أبصر بالعين.

نَضَر : مصدر نضِرَ أي كان ذا رونقٍ وبهجةٍ.

نَظرة : لمحة خاطفة.

نضرة : حسن وجمال.

نظير : شبيه أو مثيل.

✊نَضِير : أَي ذا حَسَنِ وجمال.

☝ناظرة : متأملة للشيء بالعين.

✊ناضرة : جميلة.

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} : أي وجوه جميلة تنظر إلى ربها،

جعلنا الله منهم جميعاً👏. منقول