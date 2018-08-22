أبو العبــــاس
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عجائب اللغة العربية (الضاد والظاء) :
الحَظ : البخت.
أما الحَض فمعناهُ : الحث.
حظيظ : رجلٌ ذو حظ.
أما حضيض فمعناها : أسفلُ الأرض.
حَظَر : منع.
أما حَضَرَ فمعناها:قدم و كان موجوداً.
ظلَّ : دام.
أما ضل فمعناها : تاه.
أظل القوم : ساروا في الظِلِّ.
أما أضل القوم : أغواهم.
ظَّن : علم بغير يقين.
أما ضنَّ فبمعنى : بخل، {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ}.
الغَيْظُ : الغضب.
الغيض : القليل.
(غيضٌ من فيض) : أي قليل من كثير.
الفَظُّ : سيء الخلق.
الفض : التكسير والتحطيم. وفض الرسالة : فتحها.
الفظاظة : التجهم وسوء الخلق.
الفُضَاضَة : ما تفرَّق من الشيء عند كسره.
فَاظَ : مات.
فاض : زاد وسال. (فاض الماء).
الظَّبُّ: الرجلُ المهذارُ.
الضبُّ : حيوانٌ صحراويٌ زاحفٌ.
الظِّرابُ : الرَّوابي الصغار.
الضراب : النكاح عند الحيوانات.
الحظيرةُ : مأوى الأنعامِ.
الحضِيرَة : جماعةُ القوم أو الْمُعَدُّون للقتال منهم.
الحنظَلُ : نباتٌ شديدٌ المرارة.
الحنضَل : الماء المتجمع في التجويف الصخري.
الظَّلَعُ : العرج.
الضلع : عظم من عظام الصدر.
ظَافَ : قيد. (ظَافَ البعير) أي قيده.
ضاف : نزل عليه ضيفاً.
الظاهر : البارز والواضح. عكس الباطن، وهو من أَسماء الله عز وجل.
الضَّاهِر ُ: أعلى الجبلِ.
العَظُّ : اشتداد الزمان و الحرب.
العض : الإمساك بالأسنان.
عَظَّه بالأرض: ألزقه بها.
عَضَّه : أمسكه بأسنانه.
العَظْلُ: التضمين.
العضل : الظلم والمنع.
العِظَةُ: النصح والموعظة.
العضة : كل شجرة كثر شوكها وعظم.
العظم : قصب الحيوان الذي عليه اللحم.
العضم : أداة من خشب أو حديد.
القَرْظ : دباغة الجلود.
القرض : العطاء لأجل.
التقريظ : المدح والثناء.
التقريض : الذم الزائد.
القَيْظُ: صميم الصيف وشدة الحر.
القيض : القِشْرَة اليابسة على البيضة.
نظُف الشَّيءُ : خلُص من الوَسَخ.
نَضِفَ الشيءُ : نَجُسَ
عِظَة : كلام الواعظ.
عِضَة : كذِب وافتراء {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ}.
المَظُ : الرمان البري.
المض : الألم. (أمضني) : آلمني.
النَّظْمُ: التأليف.
النَّضْمُ : الحنطةُ السمينة.
بظَّ: حرَّك أوتارَ العود وأعدَّهُ للضَّربِ.
البَض : الجلدُ الرَّقيقُ المُمتلئُ، ناصعُ البياضِ.
نَظَرَ : أبصر بالعين.
نَضَر : مصدر نضِرَ أي كان ذا رونقٍ وبهجةٍ.
نَظرة : لمحة خاطفة.
نضرة : حسن وجمال.
نظير : شبيه أو مثيل.
✊نَضِير : أَي ذا حَسَنِ وجمال.
☝ناظرة : متأملة للشيء بالعين.
✊ناضرة : جميلة.
{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} : أي وجوه جميلة تنظر إلى ربها،
جعلنا الله منهم جميعاً👏. منقول
الحَظ : البخت.
أما الحَض فمعناهُ : الحث.
حظيظ : رجلٌ ذو حظ.
أما حضيض فمعناها : أسفلُ الأرض.
حَظَر : منع.
أما حَضَرَ فمعناها:قدم و كان موجوداً.
ظلَّ : دام.
أما ضل فمعناها : تاه.
أظل القوم : ساروا في الظِلِّ.
أما أضل القوم : أغواهم.
ظَّن : علم بغير يقين.
أما ضنَّ فبمعنى : بخل، {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ}.
الغَيْظُ : الغضب.
الغيض : القليل.
(غيضٌ من فيض) : أي قليل من كثير.
الفَظُّ : سيء الخلق.
الفض : التكسير والتحطيم. وفض الرسالة : فتحها.
الفظاظة : التجهم وسوء الخلق.
الفُضَاضَة : ما تفرَّق من الشيء عند كسره.
فَاظَ : مات.
فاض : زاد وسال. (فاض الماء).
الظَّبُّ: الرجلُ المهذارُ.
الضبُّ : حيوانٌ صحراويٌ زاحفٌ.
الظِّرابُ : الرَّوابي الصغار.
الضراب : النكاح عند الحيوانات.
الحظيرةُ : مأوى الأنعامِ.
الحضِيرَة : جماعةُ القوم أو الْمُعَدُّون للقتال منهم.
الحنظَلُ : نباتٌ شديدٌ المرارة.
الحنضَل : الماء المتجمع في التجويف الصخري.
الظَّلَعُ : العرج.
الضلع : عظم من عظام الصدر.
ظَافَ : قيد. (ظَافَ البعير) أي قيده.
ضاف : نزل عليه ضيفاً.
الظاهر : البارز والواضح. عكس الباطن، وهو من أَسماء الله عز وجل.
الضَّاهِر ُ: أعلى الجبلِ.
العَظُّ : اشتداد الزمان و الحرب.
العض : الإمساك بالأسنان.
عَظَّه بالأرض: ألزقه بها.
عَضَّه : أمسكه بأسنانه.
العَظْلُ: التضمين.
العضل : الظلم والمنع.
العِظَةُ: النصح والموعظة.
العضة : كل شجرة كثر شوكها وعظم.
العظم : قصب الحيوان الذي عليه اللحم.
العضم : أداة من خشب أو حديد.
القَرْظ : دباغة الجلود.
القرض : العطاء لأجل.
التقريظ : المدح والثناء.
التقريض : الذم الزائد.
القَيْظُ: صميم الصيف وشدة الحر.
القيض : القِشْرَة اليابسة على البيضة.
نظُف الشَّيءُ : خلُص من الوَسَخ.
نَضِفَ الشيءُ : نَجُسَ
عِظَة : كلام الواعظ.
عِضَة : كذِب وافتراء {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ}.
المَظُ : الرمان البري.
المض : الألم. (أمضني) : آلمني.
النَّظْمُ: التأليف.
النَّضْمُ : الحنطةُ السمينة.
بظَّ: حرَّك أوتارَ العود وأعدَّهُ للضَّربِ.
البَض : الجلدُ الرَّقيقُ المُمتلئُ، ناصعُ البياضِ.
نَظَرَ : أبصر بالعين.
نَضَر : مصدر نضِرَ أي كان ذا رونقٍ وبهجةٍ.
نَظرة : لمحة خاطفة.
نضرة : حسن وجمال.
نظير : شبيه أو مثيل.
✊نَضِير : أَي ذا حَسَنِ وجمال.
☝ناظرة : متأملة للشيء بالعين.
✊ناضرة : جميلة.
{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} : أي وجوه جميلة تنظر إلى ربها،
جعلنا الله منهم جميعاً👏. منقول