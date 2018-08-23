فعالية شاركيني للاناقة العدد الثالث

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الا وهو ملابس الاعراس les tenus او بما يسمى الشدة اللى تقدر تكون من اي ولاية مثل الشدة التلمسانية الشدة القسنطينية ووهاكذا ودواليك

فهناك من تشتري او تستلف من عند قريباتها او تقوم بكراءها كما تفعل الكثيرات وهي فكرة ذكية

المطلوب تحطو اجمل فستانين او شدتين لا اكثر+ حذائها واكسسواراتها

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