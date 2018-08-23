فعالية شاركيني للاناقة العدد الثالث

Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,122
الإعجابات
3,650
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#1
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
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هاهي فعالية شاركيني للاناقة تعود من جديد لتشق لط طريقا للاناقة
والجمال وتفرش لك سجادة الحمراء لتتالقي عليها
وتنطلقي كفراشة بلآلء الندى مرصعة
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بدون اطالة انتقل الى موضوع العدد الثالث
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الا وهو ملابس الاعراس les tenus او بما يسمى الشدة اللى تقدر تكون من اي ولاية مثل الشدة التلمسانية الشدة القسنطينية ووهاكذا ودواليك
فهناك من تشتري او تستلف من عند قريباتها او تقوم بكراءها كما تفعل الكثيرات وهي فكرة ذكية
المطلوب تحطو اجمل فستانين او شدتين لا اكثر+ حذائها واكسسواراتها
لتفوز صاحبة افضل ذوق في الاختيار والتنسيق معنا

بختم التميز+نقاط شرفية



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اما بالنسبة لفائزات الاعداد السابقة فستتحصلن كذلك على نقاطهن
شاركيني
شاركيني ?تشكيلة معاطفك? العدد الأول
شاركيني?معاطف شتوية من خزانتي?

بالتوفيق للجميع
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,122
الإعجابات
3,650
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
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