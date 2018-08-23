من طرائف الشعر

شكوتُ إلى الطبيبِ عظيمَ كِرشي

فَرَقَّ لشكوتي ولسوءِ حالي

وأخبرَني بأن الكِرشَ ذُلٌّ

وهَمٌّ مثلُ أثقالِ الجبالِ

وقد سألَ الطبيبُ : بما تعاني؟

فقلتُ : الحالُ أبلغُ مِنْ مقالي

وقُلتُ ألا تراني كيفَ أبدو؟

ألا يُغنيكَ هذا عنْ سؤالي!!

گفيلٍ صِرتُ في شكلي ومشيي

وحُبلى بالتمامِ وبالكمالِ

أتيتُكَ يا طبيبُ فصِفْ دواءً

يُخَلِّصُني مِنَ الدَّاءِ العُضالِ

فقال : رياضةٌ ركض ٌ ومشيٌ

وتمرينٌ لساعاتٍ طوالِ

وتخفيفُ الطعامِ وحُلْوَياتٍ

ودَعْ أكلاً بأنصافِ الليالي

وتركُ الدَّسمِ والببسيِّ أيضاً

وهجرُ مكسراتٍ والمقالي

وأكثرْ من خضارٍ طازجاتٍ

وملفوفٍ ومن ورقِ الدوالي

وشُربُ الزنجبيلِ يُذيبُ شحماً

تجنَّبْ شُربَهُ والبطنُ خالي

فإنْ أنتَ اتبعتَ طريقَ نُصحي

بعزمٍ ، لا كشخص ٍ لا يُبالي

ستصبحُ بعد أنْ قدْ صِرتَ فيلاً

رشيقاً أو خفيفاً كالغزالِ

فقلتُ : أغيرَ هذا يا طبيبي ؟

فقال : الكرشُ قهّارُ الرجالِ

لــ محمود الساعدي..........................................منقول