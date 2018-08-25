لاعبة الشطرنج الجزائرية(كنزة بوهراوة) تفوز باللقب مرة أخرى..

نقلا عن جريدة امبريت و واج فقد توجت لاعبة الشطرنج الجزائرية الشهيرة بوهراوة كنزة

نقلا عن جريدة امبريت و واج فقد توجت لاعبة الشطرنج الجزائرية الشهيرة بوهراوة كنزة بالميدالية بالمرتبة الأولى للبطولة الإفريقية

التي جرت من 20 إلى 30 ديسمبر الجاري بلومي (الطوغو), حسب ما نشرت جريدة (واج) يوم الأحد لدى الاتحادية الجزائرية للشطرنج.



وصرح رئيس الاتحادية براهيم جلول الذي خلف في شهر فبراير الماضي, في هذا المنصب, سمير زردالي ما يلي: "إنه إنجاز كبير لفتاة متعددة الانشغالات الدراسية والمهنية ان تقتحم الفوز بهذه الشاكلة، خاصة و ان نتائج بعض اللاعبات لم تكن أبدا في مستوى التطلعات . إنها نتيجة ممتازة ستحفز كثيرا لاعبينا تحسبا للاستحقاقات القادمة".



وقد سجلت كنزة بوهراوة (23 سنة) سيطرة مطلقة في لومي بعدما فازت بكل مبارياتها و عددها 9 خاضتها في ظرف عشرة أيام, حيث لعبت قرابة 36 ساعة تطلبت الكثير من التركيز, مما جعلها تحظى بلقب (استاذة دولية) و تفتك تأهلها لبطولة العالم 2017 .

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بالمرتبة الأولى للبطولة الإفريقية

التي جرت من 20 إلى 30 ديسمبر الجاري بلومي (الطوغو), حسب ما نشرت جريدة (واج) يوم الأحد لدى الاتحادية الجزائرية للشطرنج.



وصرح رئيس الاتحادية براهيم جلول الذي خلف في شهر فبراير الماضي, في هذا المنصب, سمير زردالي ما يلي: "إنه إنجاز كبير لفتاة متعددة الانشغالات الدراسية والمهنية ان تقتحم الفوز بهذه الشاكلة، خاصة و ان نتائج بعض اللاعبات لم تكن أبدا في مستوى التطلعات . إنها نتيجة ممتازة ستحفز كثيرا لاعبينا تحسبا للاستحقاقات القادمة".



وقد سجلت كنزة بوهراوة (23 سنة) سيطرة مطلقة في لومي بعدما فازت بكل مبارياتها و عددها 9 خاضتها في ظرف عشرة أيام, حيث لعبت قرابة 36 ساعة تطلبت الكثير من التركيز, مما جعلها تحظى بلقب (استاذة دولية) و تفتك تأهلها لبطولة العالم 2017 .

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