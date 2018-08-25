لاعبة الشطرنج الجزائرية(كنزة بوهراوة) تفوز باللقب مرة أخرى..

ن

نتــــــــــاشا

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
11 سبتمبر 2009
المشاركات
55
الإعجابات
1
النقاط
3
#1
نقلا عن جريدة امبريت و واج فقد توجت لاعبة الشطرنج الجزائرية الشهيرة بوهراوة كنزة
نقلا عن جريدة امبريت و واج فقد توجت لاعبة الشطرنج الجزائرية الشهيرة بوهراوة كنزة بالميدالية بالمرتبة الأولى للبطولة الإفريقية
التي جرت من 20 إلى 30 ديسمبر الجاري بلومي (الطوغو), حسب ما نشرت جريدة (واج) يوم الأحد لدى الاتحادية الجزائرية للشطرنج.

وصرح رئيس الاتحادية براهيم جلول الذي خلف في شهر فبراير الماضي, في هذا المنصب, سمير زردالي ما يلي: "إنه إنجاز كبير لفتاة متعددة الانشغالات الدراسية والمهنية ان تقتحم الفوز بهذه الشاكلة، خاصة و ان نتائج بعض اللاعبات لم تكن أبدا في مستوى التطلعات . إنها نتيجة ممتازة ستحفز كثيرا لاعبينا تحسبا للاستحقاقات القادمة".

وقد سجلت كنزة بوهراوة (23 سنة) سيطرة مطلقة في لومي بعدما فازت بكل مبارياتها و عددها 9 خاضتها في ظرف عشرة أيام, حيث لعبت قرابة 36 ساعة تطلبت الكثير من التركيز, مما جعلها تحظى بلقب (استاذة دولية) و تفتك تأهلها لبطولة العالم 2017 .
.
بالمرتبة الأولى للبطولة الإفريقية
التي جرت من 20 إلى 30 ديسمبر الجاري بلومي (الطوغو), حسب ما نشرت جريدة (واج) يوم الأحد لدى الاتحادية الجزائرية للشطرنج.

وصرح رئيس الاتحادية براهيم جلول الذي خلف في شهر فبراير الماضي, في هذا المنصب, سمير زردالي ما يلي: "إنه إنجاز كبير لفتاة متعددة الانشغالات الدراسية والمهنية ان تقتحم الفوز بهذه الشاكلة، خاصة و ان نتائج بعض اللاعبات لم تكن أبدا في مستوى التطلعات . إنها نتيجة ممتازة ستحفز كثيرا لاعبينا تحسبا للاستحقاقات القادمة".

وقد سجلت كنزة بوهراوة (23 سنة) سيطرة مطلقة في لومي بعدما فازت بكل مبارياتها و عددها 9 خاضتها في ظرف عشرة أيام, حيث لعبت قرابة 36 ساعة تطلبت الكثير من التركيز, مما جعلها تحظى بلقب (استاذة دولية) و تفتك تأهلها لبطولة العالم 2017 .
.
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,155
الإعجابات
3,743
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
مرحبا بانظمامك
اظن هاذا موضوع قدبم اختي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top