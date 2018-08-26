مغص و الام مع تأخر الدورة 13 يوم و التحليل المنزلي سالب

Catalia
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 أوت 2018
- المشاركات
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- الإعجابات
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- النقاط
- 2
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
متزوجة منذ سنة ولحد الان لم أرزق بذرية والحمد لله على كل حال
اخر دورة كانت 10جويلية2018 (دورتي طويلة)
احس بمغص و الام احيانا حاد في المبيض الايسر عملت تست يوم 3 و 12 لتأخر الدورة طلع سلبي و لحد الان ما اجاتنى الدورة فقط اعراض
علما انه ليس لديا تكيس و الحمد لله هل يمكن ان يكون حمل؟ ام مجرد تأخر
متزوجة منذ سنة ولحد الان لم أرزق بذرية والحمد لله على كل حال
اخر دورة كانت 10جويلية2018 (دورتي طويلة)
احس بمغص و الام احيانا حاد في المبيض الايسر عملت تست يوم 3 و 12 لتأخر الدورة طلع سلبي و لحد الان ما اجاتنى الدورة فقط اعراض
علما انه ليس لديا تكيس و الحمد لله هل يمكن ان يكون حمل؟ ام مجرد تأخر