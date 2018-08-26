مغص و الام مع تأخر الدورة 13 يوم و التحليل المنزلي سالب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

متزوجة منذ سنة ولحد الان لم أرزق بذرية والحمد لله على كل حال

اخر دورة كانت 10جويلية2018 (دورتي طويلة)

احس بمغص و الام احيانا حاد في المبيض الايسر عملت تست يوم 3 و 12 لتأخر الدورة طلع سلبي و لحد الان ما اجاتنى الدورة فقط اعراض

علما انه ليس لديا تكيس و الحمد لله هل يمكن ان يكون حمل؟ ام مجرد تأخر