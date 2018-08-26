مغص و الام مع تأخر الدورة 13 يوم و التحليل المنزلي سالب

C

Catalia

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
26 أوت 2018
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
متزوجة منذ سنة ولحد الان لم أرزق بذرية والحمد لله على كل حال
اخر دورة كانت 10جويلية2018 (دورتي طويلة)
احس بمغص و الام احيانا حاد في المبيض الايسر عملت تست يوم 3 و 12 لتأخر الدورة طلع سلبي و لحد الان ما اجاتنى الدورة فقط اعراض
علما انه ليس لديا تكيس و الحمد لله هل يمكن ان يكون حمل؟ ام مجرد تأخر
 
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