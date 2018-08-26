رحلة إلى كوكب اليابان #3 ♥ Journey to planet Nihon #3

faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#1
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,040
الإعجابات
14,940
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#1
日本の惑星への旅

Journey to planet Nihon

رحلة إلى كوكب اليابان
#3

'''اجراس الهواء الموسيقية المصنوعة في اليابان
بكل بساطة تترك أجراس الهواء الموسيقية "wind chime" بصمة رائعة على المنزل، لتكون مصدرًا لبهجة لا تنتهى كلما مر الهواء فى الغرفة أو المنزل يتردد إيقاعًا موسيقيًا رقيقًا يسمح لك بالاستمتاع حتى التفاصيل غير المرئية. وفضلاً عن شكلها الجميل وإيقاعها المميز تترك أجراس الهواء بصمة أخرى على طاقة المكان، فحسب خبراء علم "الفينج شوى" تعد الـ wind chimes مصدرًا مثاليًا للطاقة الإيجابية فى المنزل، خاصة حين تكون مصنوعة من 6 أو 8 قضبان، حيث تتصدى للطاقة السلبية السيئة وتصدر طوال الوقت طاقة إيجابية.'''







またね
:coffee::giggle:
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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47,641
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة حبيبتي إيمان على الرحلة الممتعة
والصور الجميلة جدا، وكي ذكرتي الأجراس
ذكرتيني ببداية شارة القناص هي لي تبدا بصورة الجرس هادا
وما زاد إعجابي الجرس المعلّق بالساكورا :love:
رااائعة الله يبارك وتبعث طاقة إيجابية في النفس حقا
بوركتي توأمتي، فقط خارج الموضوع الكلمة في آخر الموضوع
هي "ماتاني"؟ مع أني حفظت كامل الهيراغانا وعدت حتى نقدر نقرا الجمل
والأرقام الطويلة بحروف الهيراغانا بصح غير بعدت على الدروس فترة
ثقب الأوزون لي في مخي التهم كلشي ونسيت هههه مالا حابة نشوف اذا راني متفكرة
شكرا عزيزتي :giggle:
 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#3
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,040
الإعجابات
14,940
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ختيتي ♥
يعطيك الصحة حبيبتي إيمان على الرحلة الممتعة
والصور الجميلة جدا،
الله يسلمك حبيبة ولو من دواعي سروري ♥
وكي ذكرتي الأجراس
ذكرتيني ببداية شارة القناص هي لي تبدا بصورة الجرس هادا
ايه تع القاناص ياه الحنين والله جبتيها اللي فيها صدفة بحرية تمنيت بزاف نتعلم كيفاش نخدمها نعلقها فالنافذة تع غرفتي ♥
لوكان غير يتباعو حتى لاقطة الاحلام حوست كامل دزاير مكاش تشهيت بزاف هكا تكون فدارنا حاجة فيها رقة وبهجة ♥ اه قلبي هههههه
وما زاد إعجابي الجرس المعلّق بالساكورا :love:
صحيح :love::love:
رااائعة الله يبارك وتبعث طاقة إيجابية في النفس حقا
سبحان الله يعرفولها ركزيلي على ألوان الساكورا الجميلة الهادئة اللي تطغى في كل مكان بلا مزيتك أعصابك يهداو ♥:LOL:
بوركتي توأمتي،
وفيك بارك الرحمن توأمة قلبي وروحي
فقط خارج الموضوع الكلمة في آخر الموضوع
هي "ماتاني"؟ مع أني حفظت كامل الهيراغانا وعدت حتى نقدر نقرا الجمل
أنعم حبيبة هي ماتاني تعني الى اللقاء
ماهيش خارج الموضوع حبيبة بالعكس زدنا تعمقنا فالموضوع هههه :love:
والأرقام الطويلة بحروف الهيراغانا بصح غير بعدت على الدروس فترة
تشوفي أنا تلفولي كامل حتى انا هملتها هادي مدة ماراجعتش واش حفظت
لكن كي تولي تعاودي يجوك اسهل لانو تكون عندك ذاكرة بصرية
ثقب الأوزون لي في مخي التهم كلشي ونسيت هههه مالا حابة نشوف اذا راني متفكرة
ههههههههه راكي توووووب
شكرا عزيزتي :giggle:
العفو غاليتي الشكر ليك نوووووورتي
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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,453
الإعجابات
62,000
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مااجملها من اجراس :love::love::love:
يعطيك الصحة غاليتي على المعلومات والموضوع الرائع الايجابي للنفس
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#6
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,474
الإعجابات
1,960
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#6

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
اليابان معروفة بهذا الجمال الخلاب
ثقافة النظافة و ثقافة النباتات و الاعتناء بها أمر جليل عندهم
شجرة الكرز تلك اذا مانيش غالط و تساقط أزهارها على النهر و الطرقات
تخيلو معايا ينوض عنهم الريح القوي(العجاج) ..سينيما زوبعة أزهار
......
اما جارتها كوريا الجنوبية ما نهدروش خير مخك يحبس هههه
........
شكرا على الجولة الرائعة.
 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#7
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,040
الإعجابات
14,940
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#7
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مااجملها من اجراس :love::love::love:
يعطيك الصحة غاليتي على المعلومات والموضوع الرائع الايجابي للنفس
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سرني انها أعجبتك ♥ :love:
بلا مزية حبيبة فعلا تلك الالوان أول ما ترينها تشعرك بالبهجة :giggle:
شكرا جزيلا لك على المرور الكريم ربي يحفظك ♥
 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#8
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,040
الإعجابات
14,940
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#8
قال "viola":
قلبي الصغير :cry:
شكرا على الجرح خخخ والله صور رائعة نشالله ندي لاغوتخات تاعي ثما:-p
مرسي ايمانو
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ههههههه سلامة قلبك حبيبة هههههه
الله يسلمك بصح صحبتك صيدلانية اروحيلي نداويك فمنتدى الصحة خخخخخخ علاه حتى لاغوتخات علابالك تما يبجلو المعلم هو الأعلى مكانة يخلص اكثر من الوزير اييه الناس اللي تقدر العلم والعلماء والنخبة ياو الهربة من استطاع سبيلا لوكان نصيب من غدوة نروح هههههه
بلا مزية حنونة نووورتي ♥
 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#9
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,040
الإعجابات
14,940
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#9
قال عقــ اللمه ــيد:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
اليابان معروفة بهذا الجمال الخلاب
ثقافة النظافة و ثقافة النباتات و الاعتناء بها أمر جليل عندهم
شجرة الكرز تلك اذا مانيش غالط و تساقط أزهارها على النهر و الطرقات
تخيلو معايا ينوض عنهم الريح القوي(العجاج) ..سينيما زوبعة أزهار
......
اما جارتها كوريا الجنوبية ما نهدروش خير مخك يحبس هههه
........
شكرا على الجولة الرائعة.
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صحيح ما غلطش اللي سماها كوكب اليابان
انعم الساكورا هي ازهار الكرز صحيح كي تغطي كامل الشوارع ترجع تحفة فنية سبحان الخالق
هههههه كوريا بنت عمها
العفو
شكرا على كرم المرور
 
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