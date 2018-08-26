رحلة إلى كوكب اليابان #3 ♥ Journey to planet Nihon #3

日本の惑星への旅

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Journey to planet Nihon

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رحلة إلى كوكب اليابان

#3

'''اجراس الهواء الموسيقية المصنوعة في اليابان

بكل بساطة تترك أجراس الهواء الموسيقية "wind chime" بصمة رائعة على المنزل، لتكون مصدرًا لبهجة لا تنتهى كلما مر الهواء فى الغرفة أو المنزل يتردد إيقاعًا موسيقيًا رقيقًا يسمح لك بالاستمتاع حتى التفاصيل غير المرئية. وفضلاً عن شكلها الجميل وإيقاعها المميز تترك أجراس الهواء بصمة أخرى على طاقة المكان، فحسب خبراء علم "الفينج شوى" تعد الـ wind chimes مصدرًا مثاليًا للطاقة الإيجابية فى المنزل، خاصة حين تكون مصنوعة من 6 أو 8 قضبان، حيث تتصدى للطاقة السلبية السيئة وتصدر طوال الوقت طاقة إيجابية.'''