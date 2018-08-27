~°~°~ فساتين منوعة من تجميعي ~°~°~

Soumia hadj mohammed
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 28 أوت 2011
- المشاركات
- 5,264
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- النقاط
- 981
- العمر
- 23
- محل الإقامة
- سعيدة
- الجنس
- أنثى
المطلـــــــــــــــــــوب من كل عضــــوة انها تختار فستان او اكثر من المجموعة انها تجاوب على الاسئلة التالية :
أهلا وسهلا بكم
اعضاء وزوار منتدىاللمة الجزائرية
أهلا بي بينكن يا لؤلؤات اللمة
اشتقت اليكن واتمنى انكن بخير
قمت بتجميع عدد من الفساتين حسب ذوقي
هي متنوعة بين قصيرة وطويلة ، فيها الوان عديدة ، لون واحد ,,,, الخ
وددت لكن المشاركة
لكل امراة منّا ولها ذوق
لكل انثى منا تفاصيل تهوي قلبها
لكل منا الوان تحب ان تكون في ملابسها
أهلا وسهلا بكم
اعضاء وزوار منتدىاللمة الجزائرية
أهلا بي بينكن يا لؤلؤات اللمة
اشتقت اليكن واتمنى انكن بخير
قمت بتجميع عدد من الفساتين حسب ذوقي
هي متنوعة بين قصيرة وطويلة ، فيها الوان عديدة ، لون واحد ,,,, الخ
وددت لكن المشاركة
لكل امراة منّا ولها ذوق
لكل انثى منا تفاصيل تهوي قلبها
لكل منا الوان تحب ان تكون في ملابسها
- فاي فستان اعجبك ؟
- شاركينا بما أعجبك وصفي لنا مميزاته حسب ذوقك
- في اي مناسبة ممكن ترتدينه ؟
- ان كان مزاجك سيءا فاي فستان تسلبينه قد يغير مزاجك ؟
- ما الشعور الذي يمنحك اياه هدا الفستان الذي اخترته ؟
يُـــتــــبـــــع
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