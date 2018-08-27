~°~°~ فساتين منوعة من تجميعي ~°~°~

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,264
الإعجابات
11,804
النقاط
981
العمر
23
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#1

أهلا وسهلا بكم
اعضاء وزوار منتدىاللمة الجزائرية
أهلا بي بينكن يا لؤلؤات اللمة
اشتقت اليكن واتمنى انكن بخير
قمت بتجميع عدد من الفساتين حسب ذوقي
هي متنوعة بين قصيرة وطويلة ، فيها الوان عديدة ، لون واحد ,,,, الخ
وددت لكن المشاركة
لكل امراة منّا ولها ذوق
:love:لكل انثى منا تفاصيل تهوي قلبها
لكل منا الوان تحب ان تكون في ملابسها :love:
:giggle:المطلـــــــــــــــــــوب من كل عضــــوة انها تختار فستان او اكثر من المجموعة انها تجاوب على الاسئلة التالية ::geek:
  1. فاي فستان اعجبك ؟:love:
  2. شاركينا بما أعجبك وصفي لنا مميزاته حسب ذوقك :unsure:
  3. في اي مناسبة ممكن ترتدينه ؟:unsure:
  4. ان كان مزاجك سيءا فاي فستان تسلبينه قد يغير مزاجك ؟ :D
  5. ما الشعور الذي يمنحك اياه هدا الفستان الذي اخترته ؟;)






































يُـــتــــبـــــع
 
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