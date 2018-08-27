~|...šρṏñtăñḛṏǚṧ ẘṏяďѕ ♥ كلمٱٺٌ ̨عـفوٻّۃ ...|~

faith8
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
- إنضم
- 9 جوان 2013
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- 1,286
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
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~كلمٱتٌ ̨عفويّــــــة ~
اليوم 28/08/2018 أعلن وبعد طول تفكير وانتظار...~
عن إفتتاح متصفحي الجديد كلمات عفويّة ~
بكل ما تحمله العبارة من معنى ..~
هنا أنثر كل ما راق لي وعكَسَ نفسيتي
ها هنا ..| ٍسأكون أنا .. كما أنا .. عفوية بأفعآلي .. طفولية بأطباعي .. فيلسوفة بجنوني ... متقلبة في مزاجي
هنا في بحيرة من العفوية وخفة الروح والبساطة بعيدا عن العالم ... بعيدا عن كل ما يزعجني ... هنا عالمي الصغير
ستسعدني مشاركاتكم الكل مرحب به،، فكونوا بالقرب أحبتي في الله ♥
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