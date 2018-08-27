~|...šρṏñtăñḛṏǚṧ ẘṏяďѕ ♥ كلمٱٺٌ ̨عـفوٻّۃ ...|~

faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#1
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,045
الإعجابات
14,964
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#1




šρñtăñḛṏǚṧ ẘṏяd
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~كلمٱتٌ ̨عفويّــــــة ~


اليوم 28/08/2018 أعلن وبعد طول تفكير وانتظار...~
عن إفتتاح متصفحي الجديد كلمات عفويّة ~
بكل ما تحمله العبارة من معنى ..~
هنا أنثر كل ما راق لي وعكَسَ نفسيتي
ها هنا ..| ٍسأكون أنا .. كما أنا .. عفوية بأفعآلي .. طفولية بأطباعي .. فيلسوفة بجنوني ... متقلبة في مزاجي
هنا في بحيرة من العفوية وخفة الروح والبساطة بعيدا عن العالم ... بعيدا عن كل ما يزعجني ... هنا عالمي الصغير

ستسعدني مشاركاتكم الكل مرحب به،، فكونوا بالقرب أحبتي في الله

faith8 - 4algeria.com
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,493
الإعجابات
47,697
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
مُبارك الإفتتاح يا روحي
وهنيئَا لنا انضمام موهبةُ حرفٍ أخرى لعالمنا
في المتابعة ان شاء الله عزيزتي ^^
 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#3
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,045
الإعجابات
14,964
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#3
ثم ينير الله كل ما أطفأه الناس بداخلك ويحيي كل جميل كانت تملكه روحك ♥
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faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#4
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,045
الإعجابات
14,964
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#4
قال لؤلؤة قسنطينة:
مُبارك الإفتتاح يا روحي
وهنيئَا لنا انضمام موهبةُ حرفٍ أخرى لعالمنا
في المتابعة ان شاء الله عزيزتي ^^
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شكرا حبيبتي شرف لي أن يكون ردك هو الأول في مساحتي المتواضعة فحللتِ اهلا ووطنتِ سهلا ♥
أخجلتني حبيبتي هنا سأنثر كل ما راق لي من أحرف وفي القريب العاجل بحول الله سأفتتح مدونة لحرفي الخاص لأبني له بيتا دافئا بوجودكم ♥
شكرا جزيلا غاليتي على كرم ردكِ الجميل كجمال روحك ♥
 
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