~|...šρṏñtăñḛṏǚṧ ẘṏяďѕ ♥ كلمٱٺٌ ̨عـفوٻّۃ ...|~

قال لؤلؤة قسنطينة: مُبارك الإفتتاح يا روحي

وهنيئَا لنا انضمام موهبةُ حرفٍ أخرى لعالمنا

في المتابعة ان شاء الله عزيزتي ^^ ​ إضغط للتوسيع...

شكرا حبيبتي شرف لي أن يكون ردك هو الأول في مساحتي المتواضعة فحللتِ اهلا ووطنتِ سهلا ♥

أخجلتني حبيبتي هنا سأنثر كل ما راق لي من أحرف وفي القريب العاجل بحول الله سأفتتح مدونة لحرفي الخاص لأبني له بيتا دافئا بوجودكم ♥

شكرا جزيلا غاليتي على كرم ردكِ الجميل كجمال روحك ♥ ​