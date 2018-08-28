كان عيبا معيبا فيما مضى ..!

الله المستعان

أخي و أستاذي هذا الأمر تجاوز كل الحدود العرفية و الدينية

و خايف يأتي يوم و ندفع الثمن كلنا



امس وقع معانا مشكلة في العمل و جات الشرطة و أخدت كل العمال و أنا من بينهم

و في المركز بقيت ساكت و نشوف و كل يثرثر و يصرخ و يسب و يشتم

حتى تكلم قائد المركز

و امر الجميع بالسكوت و قدمني عليهم و أمرني بالجلوس و قدم لي كاس ما بارد

و قال بالحرف الواحد أنت مكانك ليس هنا لأني رأيت فيك الحشمة و الحياء

فإستأدنته بالحديث فسمح لي و شرحت له المشكلة و الخلل

و أقترحت عليه وساطة لحل المشكلة بين العمال و صاحب المشروع

ذبجدل من اللجوء إلى المحاكم

فعلا زكى فكرتي و وقع الصلح



ما اريده من قصتي هو أن الحياء باب للخير بل باب الخير كله هو الحياء