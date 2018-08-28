كان عيبا معيبا فيما مضى ..!

قال الإمام الشافعي رحمه الله ...
يعيش المرءُ ما إستحيا بخير .... ويبقى العودُ مابقيّ اللحاءُ
أين نحن من الحياء اليوم وهل بقي في نفوس الناس وادبياتهم شيء من الحياء ونحن نرى نساء المسلمين وبناتهم متبرجات بشكل مفضوح ويرتدين الملابس الضيقه والشفافه دونما اي استنكار من عامة الأمه وكأن الامر عادي ناسين او متناسين تعاليم ديننا الحنيف الذي امرنا بالحشمة والوقار .. حقيقة حينما ارى فتاة مسلمه تسير بالشارع بهذا التبرج المفضوح والمكشوف وبملابس لا يصلح ارتدائها حتى في غرف النوم أتحسر على جيل ستكون هذه احد من سيقوم بتربيته وتساهم بتنمية فكره ... قد يأتيك من يقول ان هذا حال الدنيا وتطورها وتقدمها ولم تعد الامور على مامضى من ازمان غابره نعتت بالتخلف والرجعيه .. نقول ان مانراه ليس له علاقه لا من بعيد ولا من قريب بالتقدم والتحضر ولا ثمة علاقة تربطه بالتحرر والانفتاح انما امر يدعو للإنحلال وهذا بحد ذاته على نقيض من التقدم والرقي .. نحن مع الحرية ومع حقوق البشر وفق مساحات معينه وبحدود لكننا لسنا مع الانحلال الذي نراه يسير يوميا بالشارع وعلى مرأى الجميع .. هدانا الله الى طريق الحق ... سلام .
يعيش المرءُ ما إستحيا بخير .... ويبقى العودُ مابقيّ اللحاءُ
أين نحن من الحياء اليوم وهل بقي في نفوس الناس وادبياتهم شيء من الحياء ونحن نرى نساء المسلمين وبناتهم متبرجات بشكل مفضوح ويرتدين الملابس الضيقه والشفافه دونما اي استنكار من عامة الأمه وكأن الامر عادي ناسين او متناسين تعاليم ديننا الحنيف الذي امرنا بالحشمة والوقار .. حقيقة حينما ارى فتاة مسلمه تسير بالشارع بهذا التبرج المفضوح والمكشوف وبملابس لا يصلح ارتدائها حتى في غرف النوم أتحسر على جيل ستكون هذه احد من سيقوم بتربيته وتساهم بتنمية فكره ... قد يأتيك من يقول ان هذا حال الدنيا وتطورها وتقدمها ولم تعد الامور على مامضى من ازمان غابره نعتت بالتخلف والرجعيه .. نقول ان مانراه ليس له علاقه لا من بعيد ولا من قريب بالتقدم والتحضر ولا ثمة علاقة تربطه بالتحرر والانفتاح انما امر يدعو للإنحلال وهذا بحد ذاته على نقيض من التقدم والرقي .. نحن مع الحرية ومع حقوق البشر وفق مساحات معينه وبحدود لكننا لسنا مع الانحلال الذي نراه يسير يوميا بالشارع وعلى مرأى الجميع .. هدانا الله الى طريق الحق ... سلام .