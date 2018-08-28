كان عيبا معيبا فيما مضى ..!

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,947
الإعجابات
7,720
النقاط
191
#1
قال الإمام الشافعي رحمه الله ...
يعيش المرءُ ما إستحيا بخير .... ويبقى العودُ مابقيّ اللحاءُ
أين نحن من الحياء اليوم وهل بقي في نفوس الناس وادبياتهم شيء من الحياء ونحن نرى نساء المسلمين وبناتهم متبرجات بشكل مفضوح ويرتدين الملابس الضيقه والشفافه دونما اي استنكار من عامة الأمه وكأن الامر عادي ناسين او متناسين تعاليم ديننا الحنيف الذي امرنا بالحشمة والوقار .. حقيقة حينما ارى فتاة مسلمه تسير بالشارع بهذا التبرج المفضوح والمكشوف وبملابس لا يصلح ارتدائها حتى في غرف النوم أتحسر على جيل ستكون هذه احد من سيقوم بتربيته وتساهم بتنمية فكره ... قد يأتيك من يقول ان هذا حال الدنيا وتطورها وتقدمها ولم تعد الامور على مامضى من ازمان غابره نعتت بالتخلف والرجعيه .. نقول ان مانراه ليس له علاقه لا من بعيد ولا من قريب بالتقدم والتحضر ولا ثمة علاقة تربطه بالتحرر والانفتاح انما امر يدعو للإنحلال وهذا بحد ذاته على نقيض من التقدم والرقي .. نحن مع الحرية ومع حقوق البشر وفق مساحات معينه وبحدود لكننا لسنا مع الانحلال الذي نراه يسير يوميا بالشارع وعلى مرأى الجميع .. هدانا الله الى طريق الحق ... سلام .
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#2
إنضم
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النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
الله المستعان
أخي و أستاذي هذا الأمر تجاوز كل الحدود العرفية و الدينية
و خايف يأتي يوم و ندفع الثمن كلنا

امس وقع معانا مشكلة في العمل و جات الشرطة و أخدت كل العمال و أنا من بينهم
و في المركز بقيت ساكت و نشوف و كل يثرثر و يصرخ و يسب و يشتم
حتى تكلم قائد المركز
و امر الجميع بالسكوت و قدمني عليهم و أمرني بالجلوس و قدم لي كاس ما بارد
و قال بالحرف الواحد أنت مكانك ليس هنا لأني رأيت فيك الحشمة و الحياء
فإستأدنته بالحديث فسمح لي و شرحت له المشكلة و الخلل
و أقترحت عليه وساطة لحل المشكلة بين العمال و صاحب المشروع
ذبجدل من اللجوء إلى المحاكم
فعلا زكى فكرتي و وقع الصلح

ما اريده من قصتي هو أن الحياء باب للخير بل باب الخير كله هو الحياء
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,947
الإعجابات
7,720
النقاط
191
#3
قال الامين محمد:
الله المستعان
أخي و أستاذي هذا الأمر تجاوز كل الحدود العرفية و الدينية
و خايف يأتي يوم و ندفع الثمن كلنا

امس وقع معانا مشكلة في العمل و جات الشرطة و أخدت كل العمال و أنا من بينهم
و في المركز بقيت ساكت و نشوف و كل يثرثر و يصرخ و يسب و يشتم
حتى تكلم قائد المركز
و امر الجميع بالسكوت و قدمني عليهم و أمرني بالجلوس و قدم لي كاس ما بارد
و قال بالحرف الواحد أنت مكانك ليس هنا لأني رأيت فيك الحشمة و الحياء
فإستأدنته بالحديث فسمح لي و شرحت له المشكلة و الخلل
و أقترحت عليه وساطة لحل المشكلة بين العمال و صاحب المشروع
ذبجدل من اللجوء إلى المحاكم
فعلا زكى فكرتي و وقع الصلح

ما اريده من قصتي هو أن الحياء باب للخير بل باب الخير كله هو الحياء
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ماكنت مخطئا حينما قلت عنك يوما انك كبير يا كبير وانك رجل عزت فيه الرجال ... اخي الفاضل سجل عندك انك تعجبني في كل حالاتك وحتى لو حصل يوما واختلفنا ستكون لك بالنفس محظة مقدره ومعتبره .. لاشك الحياة الكامله هي الحياء من لاحياء له لاحياة له .. والامر هناء صديقي العزيز لايتعلق بالمرأه فحسب انما هناك شباب اقل مايقال عنه خالعا فاشلا في تصرفه ولا اعرف كيف تقبله فتاة مسلمة زوجا لها .. الله يصلح الحال ... شكرا .
 
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