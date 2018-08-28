طارت قالوا ايرانيه سقطت قالوا امريكيه ..!

سقطت صباح يوم الأحد مقاتلة حربية إيرانية أميركية الصنع من طراز إف 5، أنتجت في الستينيات، كانت طهران زعمت تطويرها وأطلقت على المطورة اسم كوثر. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن مقاتلة حربية تابعة للجيش الإيراني، وهي من طراز إف 5 سقطت بالقرب من مدينة دزفول، جنوب غربي البلاد وقتل طيارها. حسب وكالة "المراسلون الشباب" للأنباء، قتل العقيد الطيار منوتشر فتاحي قائد الطائرة المنكوبة فور سقوطها. اللافت في الطائرة المنكوبة هو أنه قبل 5 أيام من سقوطها زعمت إيران أنها قد صنعت طائرة محلية الصنع تبين لاحقاً أنها نسخة معدلة من المقاتلة إف 5 التي أنتجتها الولايات المتحدة في الستينيات... الغريب في الأمر انها يوم طارت قالو صناعة إيرانية ويوم طاحت قالو صناعة أمريكية.... دولة لاينافسها احد في الفشل والدجل .استغرب من تضخيم هذه الدولة المتهالكة ...