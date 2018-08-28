طارت قالوا ايرانيه سقطت قالوا امريكيه ..!

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
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#1


سقطت صباح يوم الأحد مقاتلة حربية إيرانية أميركية الصنع من طراز إف 5، أنتجت في الستينيات، كانت طهران زعمت تطويرها وأطلقت على المطورة اسم كوثر. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن مقاتلة حربية تابعة للجيش الإيراني، وهي من طراز إف 5 سقطت بالقرب من مدينة دزفول، جنوب غربي البلاد وقتل طيارها. حسب وكالة "المراسلون الشباب" للأنباء، قتل العقيد الطيار منوتشر فتاحي قائد الطائرة المنكوبة فور سقوطها. اللافت في الطائرة المنكوبة هو أنه قبل 5 أيام من سقوطها زعمت إيران أنها قد صنعت طائرة محلية الصنع تبين لاحقاً أنها نسخة معدلة من المقاتلة إف 5 التي أنتجتها الولايات المتحدة في الستينيات... الغريب في الأمر انها يوم طارت قالو صناعة إيرانية ويوم طاحت قالو صناعة أمريكية.... دولة لاينافسها احد في الفشل والدجل .استغرب من تضخيم هذه الدولة المتهالكة ...
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
21 نوفمبر 2017
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310
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610
النقاط
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العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#2
فكرتني بموقف طريف يحدث غالبا في البيت بحيث يسألني أخ زوجي من طبخ كذا وكذا ؟
فأجيبه لوكان حلو المذاق فأنا من طبخته
و لو كان مرا فزوجتك هي من طبخته😅😅😅
تماما مثل إيران تفاخرت بالصناعة إنتاج محلي و عندما فشلت كشفت أن أمريكا هي الصاحب الأصلي
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
310
الإعجابات
610
النقاط
521
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#3
و يبقى السؤوال مطروحا لم لا ننتج و لو أنتجنا فلابد من تدخل أيادي أجنبية أما أن يكون لنا إنتاج محلي سليم و متقن فذلك مستبعد
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#4
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,947
الإعجابات
7,720
النقاط
191
#4
قال Mery Babaammi:
فكرتني بموقف طريف يحدث غالبا في البيت بحيث يسألني أخ زوجي من طبخ كذا وكذا ؟
فأجيبه لوكان حلو المذاق فأنا من طبخته
و لو كان مرا فزوجتك هي من طبخته😅😅😅
تماما مثل إيران تفاخرت بالصناعة إنتاج محلي و عندما فشلت كشفت أن أمريكا هي الصاحب الأصلي
إضغط للتوسيع...
ههههههههههههههههههههههه
ياشريره ...
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
3,947
الإعجابات
7,720
النقاط
191
#5
قال Mery Babaammi:
و يبقى السؤوال مطروحا لم لا ننتج و لو أنتجنا فلابد من تدخل أيادي أجنبية أما أن يكون لنا إنتاج محلي سليم و متقن فذلك مستبعد
إضغط للتوسيع...
لدينا الامكانات لكن الاراده معدومه وهنا يكمن الخلل ... شكرا .
 
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