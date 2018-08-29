طرفه : يقول أحد المُتزوّجين :

خاصمتـُها إثر ذنبٍ في المسا حصلاورحتُ دونَ وداعٍ أقصِدُ العملاوفي الظَّهيرةِ عُدتُ البيت مُكتئِبـاوصَلتُ لكن سرور الرّوحِ ما وصلارأيتُها عندَ فتحِ الباب باكيةًودمعُها أغرقَ الخدّينَ والمُقلاعانقتـُها عندَ ظنّي أنّها ندِمتوصرتُ أسردُ في توصيفِها غزلايا أقربَ النّاس مِن قلبي كفَى ألماًفدمعُ عينيكِ لولا الحُبّ ما نزلاففارقتني وقالت : لم يكُن ألماًبل كنتُ أقطعُ بالسكّـينةِ البصَلامساء الخير للجميع​