طرفه : يقول أحد المُتزوّجين :

Chicobustan
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
يقول أحد المُتزوّجين :
خاصمتـُها إثر ذنبٍ في المسا حصلا
ورحتُ دونَ وداعٍ أقصِدُ العملا
وفي الظَّهيرةِ عُدتُ البيت مُكتئِبـا
وصَلتُ لكن سرور الرّوحِ ما وصلا
رأيتُها عندَ فتحِ الباب باكيةً
ودمعُها أغرقَ الخدّينَ والمُقلا
عانقتـُها عندَ ظنّي أنّها ندِمت
وصرتُ أسردُ في توصيفِها غزلا
يا أقربَ النّاس مِن قلبي كفَى ألماً
فدمعُ عينيكِ لولا الحُبّ ما نزلا
ففارقتني وقالت : لم يكُن ألماً
بل كنتُ أقطعُ بالسكّـينةِ البصَلا
مساء الخير للجميع
خاصمتـُها إثر ذنبٍ في المسا حصلا
ورحتُ دونَ وداعٍ أقصِدُ العملا
وفي الظَّهيرةِ عُدتُ البيت مُكتئِبـا
وصَلتُ لكن سرور الرّوحِ ما وصلا
رأيتُها عندَ فتحِ الباب باكيةً
ودمعُها أغرقَ الخدّينَ والمُقلا
عانقتـُها عندَ ظنّي أنّها ندِمت
وصرتُ أسردُ في توصيفِها غزلا
يا أقربَ النّاس مِن قلبي كفَى ألماً
فدمعُ عينيكِ لولا الحُبّ ما نزلا
ففارقتني وقالت : لم يكُن ألماً
بل كنتُ أقطعُ بالسكّـينةِ البصَلا
مساء الخير للجميع