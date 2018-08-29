طرفه : يقول أحد المُتزوّجين :

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
92
الإعجابات
95
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#1
يقول أحد المُتزوّجين :
خاصمتـُها إثر ذنبٍ في المسا حصلا
ورحتُ دونَ وداعٍ أقصِدُ العملا
وفي الظَّهيرةِ عُدتُ البيت مُكتئِبـا
وصَلتُ لكن سرور الرّوحِ ما وصلا
رأيتُها عندَ فتحِ الباب باكيةً
ودمعُها أغرقَ الخدّينَ والمُقلا
عانقتـُها عندَ ظنّي أنّها ندِمت
وصرتُ أسردُ في توصيفِها غزلا
يا أقربَ النّاس مِن قلبي كفَى ألماً
فدمعُ عينيكِ لولا الحُبّ ما نزلا
ففارقتني وقالت : لم يكُن ألماً
بل كنتُ أقطعُ بالسكّـينةِ البصَلا
:D مساء الخير للجميع​

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