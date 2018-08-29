TAHAVET
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- 20 أوت 2018
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السلام عليكم
الحدر من التعامل مع سكرايل
اليوم فوجءت بغلق السمرايل الخاص بي و ضياع 100 دولار التي كانت مودعة بالحساب
مع انو الحساب نشيط و مربوط ببطاقة mestercard.
لم استطع الدخول للتطبيق فقمت بتثبيت VPN و بدلك دخلت للسكرايل بشكل عادي مع فقدان 100 دولار تحت مسمى خدمات البنك.
دخلت لليوتيوب للحصول على معلومات فوجدت الكثير من الاشخاص في امريكا الجنوبية يصفونه بالبنك النصاب.
الحدر من التعامل مع سكرايل
اليوم فوجءت بغلق السمرايل الخاص بي و ضياع 100 دولار التي كانت مودعة بالحساب
مع انو الحساب نشيط و مربوط ببطاقة mestercard.
لم استطع الدخول للتطبيق فقمت بتثبيت VPN و بدلك دخلت للسكرايل بشكل عادي مع فقدان 100 دولار تحت مسمى خدمات البنك.
دخلت لليوتيوب للحصول على معلومات فوجدت الكثير من الاشخاص في امريكا الجنوبية يصفونه بالبنك النصاب.
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