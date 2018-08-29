السلام عليكم

الحدر من التعامل مع سكرايل

اليوم فوجءت بغلق السمرايل الخاص بي و ضياع 100 دولار التي كانت مودعة بالحساب

مع انو الحساب نشيط و مربوط ببطاقة mestercard.

لم استطع الدخول للتطبيق فقمت بتثبيت VPN و بدلك دخلت للسكرايل بشكل عادي مع فقدان 100 دولار تحت مسمى خدمات البنك.

دخلت لليوتيوب للحصول على معلومات فوجدت الكثير من الاشخاص في امريكا الجنوبية يصفونه بالبنك النصاب.