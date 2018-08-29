شرح عاجل - بنك السكرايل خطر

T

TAHAVET

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#1
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20 أوت 2018
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#1
السلام عليكم
الحدر من التعامل مع سكرايل
اليوم فوجءت بغلق السمرايل الخاص بي و ضياع 100 دولار التي كانت مودعة بالحساب
مع انو الحساب نشيط و مربوط ببطاقة mestercard.
لم استطع الدخول للتطبيق فقمت بتثبيت VPN و بدلك دخلت للسكرايل بشكل عادي مع فقدان 100 دولار تحت مسمى خدمات البنك.
دخلت لليوتيوب للحصول على معلومات فوجدت الكثير من الاشخاص في امريكا الجنوبية يصفونه بالبنك النصاب.
 

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