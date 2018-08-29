من نوادر الاصمعي

قال الأصمعي لأعرابي : أتقول الشعر ؟ .. قال الأعرابي : أنا ابن أمه وأبيه.



فغضب الأصمعي فلم يجد قافية أصعب من الواو الساكنة المفتوح ما قبلها مثل (لَوْ) قال فقلت : أكمل ، فقال : هات

فقال الأصمعي :

قــومٌ عهدناهــم .....سقاهم الله من النو

الأعرابي :

النو تلألأ في دجا ليلةٍ .....حالكة مظلمةٍ لـو

فقال الأصمعي : لو ماذا ؟

فقال الأعرابي :

لو سار فيها فارس لانثنى..... على به الأرض منطو

قال الأصمعي : منطو ماذا ؟

الأعرابي :

منطوِ الكشح هضيم الحشا ..... كالباز ينقض من الجو

قال الأصمعي : الجو ماذا ؟

الأعرابي :

جو السما والريح تعلو به..... فاشتم ريح الأرض فاعلو

الأصمعي : اعلو ماذا ؟

الأعرابي :

فاعلوا لما عيل من صبره .....فصار نحو القوم ينعو

الأصمعي : ينعو ماذا ؟

الأعرابي :

ينعو رجالاً للقنا شرعت .....كفيت بما لاقوا ويلقوا

الأصمعي : يلقوا ماذا ؟

الأعرابي :

إن كنت لا تفهم ما قلته .....فأنت عندي رجل بو

الأصمعي : بو ماذا ؟

الأعرابي :

البو سلخ قد حشي جلده .....بأظلف قرنين تقم أو

الأصمعي : أوْ ماذا ؟

الأعرابي :

أو أضرب الرأس بصيوانةٍ ..... تقـول في ضربتها قـو

قال الأصمعي :

فخشيت أن أقول قو ماذا ، فيأخذ العصى ويضربني!! ....................