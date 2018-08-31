صدور باكافيار روعه

Oum Loukmane
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السلام عليكم
غبت ايّام وماجيتش بيديا فارغين
صدور لبدعيات بالجيلاتين خدمتهم مع بنتي الصغرى لجهازها ولعقوبه لكل بنات المنتدى
الصدر لأول
هذي الرشمه
وهذي المواد المستعملة
الجيلاتين والكنتير ولزيستراس
وهذا شكل الصدر
هذا الصدر لبدعيه القطيفة
هذا صدر الفراشة صنعته لبدعيه خفيفه
الوسائل نفسها
هذي الرشمه
وهذا الصدر
انشاء الله تعجبكم الخدمة
بعد الخياطه نحط شكلهم النهائي
سلام
غبت ايّام وماجيتش بيديا فارغين
صدور لبدعيات بالجيلاتين خدمتهم مع بنتي الصغرى لجهازها ولعقوبه لكل بنات المنتدى
الصدر لأول
هذي الرشمه
وهذي المواد المستعملة
الجيلاتين والكنتير ولزيستراس
وهذا شكل الصدر
هذا الصدر لبدعيه القطيفة
هذا صدر الفراشة صنعته لبدعيه خفيفه
الوسائل نفسها
هذي الرشمه
وهذا الصدر
انشاء الله تعجبكم الخدمة
بعد الخياطه نحط شكلهم النهائي
سلام
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