صدور باكافيار روعه

Oum Loukmane

Oum Loukmane

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
2,227
الإعجابات
5,733
النقاط
621
العمر
48
محل الإقامة
تيارت
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
غبت ايّام وماجيتش بيديا فارغين
صدور لبدعيات بالجيلاتين خدمتهم مع بنتي الصغرى لجهازها ولعقوبه لكل بنات المنتدى
الصدر لأول
هذي الرشمه

IMG_4327.JPG
وهذي المواد المستعملة
الجيلاتين والكنتير ولزيستراس
IMG_4337.JPG
وهذا شكل الصدر
IMG_4328.JPG
IMG_4329.JPG
هذا الصدر لبدعيه القطيفة
هذا صدر الفراشة صنعته لبدعيه خفيفه
الوسائل نفسها
هذي الرشمه
IMG_4330.JPG

IMG_4331.JPG

وهذا الصدر
IMG_4332.JPG
IMG_4333.JPG
IMG_4334.JPG

IMG_4335.JPG
انشاء الله تعجبكم الخدمة
بعد الخياطه نحط شكلهم النهائي
سلام
 

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