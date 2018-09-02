أخطر الوجهات السياحية في العالم.. هل تجرؤ على زيارتها

نشرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكي تقريرًا مصورًا عن أخطر الوجهات السياحية في العالم، وجاء التقرير على النحو التالي:صخرة "نصف القبة" أو (Half Dome)، منتزه “يوسيميتي” الوطني في كاليفورنيا: وهي من أكثر الصخور المعروفة هناك، ويواجه المتسلقون صعوبة شديدة في تسلقها، إذ إنها شديدة الانحدار، وتخلو من عوامل المساعدة إلا من زوج من الحِبال مثبت عند القمة، وتبلغ الرحلة إلى قمة الصخرة 8,5 ميل، لكن تبقى مسافة الـ 400 قدم الأخيرة هي المرحلة الأصعب، في رحلة الوصول إلى القمة.شاطىء "نيو سميرنا" (New Smyrna): ويقع في مقاطعة “فولوسيا” في ولاية فلوريدا الأمريكية، وعلى الرغم من أنه يبدو مكان هادئ وآمن ظاهريًا، إلا أنه من أخطر الأماكن على المصطافين في العالم، إذ يُعرف باسم “عاصمة هجمات أسماك القرش” لكثرة هجمات القرش في هذه البقعة تحديدًا عن أي مكان آخر في العالم."بركة الشيطان"(Devil’s Pool): تشكلت بشكل طبيعي بالقرب من حافة شلالات فيكتوريا، الواقعة على الحدود بين دولتي زامبيا وزيمبابوي، وترجع خطورة تلك البركة إلى سهولة انزلاق السباحين وسقوطهم في مسقط الشلال من هذا الارتفاع الشاهق، خاصة وقت الفيضان، وهو ما يجعلها واحدة من أخطر الأماكن في العالم.بركان “سيرو نيجرو” (Cerro Negro): ويقع في مدينة “ليون” بجمهورية “نيكاراجوا”، وهو أصغر بركان في أمريكا الوسطى، إلا أنه نشط جدًا، فقد ثار هذا البركان أكثر من 20 مرة منذ عام 1850 حتى الآن، ويتميز برماله السوداء، التي يمكن للمسافرين التزلج فوقها، إلا أنها شديدة الانحدار والخطورة، ويجب على المتزلجين ارتداء ملابس ونظارات واقية، لتجنب سخونة الرمال."جزيرة الثعابين" أو (Snake Island): وتقع على بُعد 90 ميلاً من سواحل مدينة “ساو باولو” في البرازيل، وهي موطن للثعبان الذهبي الذي يطلق عليه “golden lancehead vipers”، ويصل عدد الثعابين المتمركزة هناك من هذا الفصيل إلى 4000 ثعبان، وهو من أشد أنواع الثعابين خطورة وسُمية، فمن الممكن أن يذيب سمه اللحم البشري، وتحظر الحكومة البرازيلية دخول تلك الجزيرة، ويدخلها فقط القوات البحرية لحراسة المنارة، أو العلماء لإجراء أبحاثهم.جبل "هوا شان" (Mt Huashan): ويقع بمقاطعة “هيان” وسط الصين، ويحوي الكثير من المعابد البوذية، كما يضم واحدًا من أخطر الممرات الجبلية التي لا تصدق في العالم، ويجب على من يصعده أن يكون حذرًا لأن الكثير من جسوره محطمة، مما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص ممن حاولوا الصعود لقمته.قرية"تينوبو" (Teanupoo): وتقع في جزيرة ” تاهيتي”، وهي واحدة من أخطر الشواطئ لممارسة رياضة ركوب الأمواج في العالم، حيث قد يبلغ ارتفاع الموجة بها 21 قدمًا، إضافة إلى قرب الشعاب المرجانية الحادة من سطح البحر، والتي تزيد من خطورة المكان.طريق "يونغاس" (Yungas): يقع في دولة “بوليفيا”، وهو من أخطر الطرق في العالم، ويُعرف باسم “طريق الموت”، حيث يمر هذا الطريق بغابات “الأمازون” على ارتفاع 15 ألف قدم، ولا يتجاوز عرضه 12 قدمًا، إضافة إلى عدم وجود أسوار تحيطه، وضعف الرؤية به بسبب الأمطار والضباب، ويتعرض ما يتراوح بين 200 إلى 300 سائق سنويًا لحوادث الموت على هذا الطريق.بركان "فيلاريكا" Villarrica )): ويقع جنوب دولة “تشيلي”، وهو واحد من أكثر البراكين النشطة في العالم، ويتطلب تسلقه حذرا شديدا، بسبب انحداره، وانتشار الصدوع والانهيارات الثلجية به.بحيرة "قناديل البحر" (Jellyfish Lake) : وتقع في جزيرة “بالاو”، وتحتوي على الملايين من قناديل البحر الذهبية غير الضارة، ولكن يجب أن يحذر المسافرون من الغوص بالأعماق، حيث يوجد في المستويات الأدنى من البحيرة كميات كبيرة من كبريتيد الهيدروجين الذي يمكن أن يكون قاتلاً. N