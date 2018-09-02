الدخول المدرسي في الجزائر

السلام عليكم و رحمة الله

دخول مدرسي موفق ان شاء الله لتلامذتنا و كل الاسرة التربوية أيضا



انا نشفى على روحي دخلت سنة أولى ف 95 ..كان عنده ذوق خاص بالنسبة ليا ..ماكاش كاين لون محدد للمئزر في ذاك الوقت ..حتى لقيت روحي لابس طابلية بلون الشكولاطة و زيد الملمس تاعها نيلو ..داروها بيا و شلفطتني فيها السخانة.ملصقين فيها بطاقة من ورق مقوى و الله ما شفيت واش كاتبين فيها ..خايفيني نتبحر واقيل ههه و لبسولي سبردينة جديدة ..طول الكوردون تاعها اطول مني..تقدر تربط بيها رجلك كيما ساسوكي ظليت متخابط معاها باه نربطها ..حتى يجو يربطوهملي..



اما كي دخلت المدرسة ..تقول دخلت الحبس، الرعب يا جدك يرركبك من معلمين ذلك الزمن الجميل..بقيت نشوف في وجوهم و نخمم شكون لي يقريني..ههه تفكرت (كتف ..ضع.. كتف.. ضع) و لي قدامي طويل كي نرفد يدي ليه ما نلحقوش تقول راني نتحي في زعيم النازية هتلر هههه

و لي يعطي لدخول المدرسي نكهة أكثر هو شراء الأدوات و ترتيبها في البيت في الليل تغلف ذا و تلصق ذا اشكال و ألوان..و تشم فيها رائحة مميزة.

أكثر افلام الرعب بالنسبة لي في المدرسة هو الاستدراك 😥😢 كاين يحكني فيه المعلم من أجل الخط التاعي ..ما شاء الله جميل هههه بالرغم اني كنت مجتهد ..احم احم شكرا شكرا لا داعي لتصفيق هههه.

شكرا سلطانة على إحياء ذكريات الزمن الجميل.