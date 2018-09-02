الدخول المدرسي في الجزائر

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,518
الإعجابات
62,214
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sans%20titre%202.gif


واش راكم واش حوالكم

خلاصت العطلة وخلاصت معاها السهرات والقعدات والراحة والاستجمام نتمناالكم دخول مدرسي موفق :-p

/////////



بون وانا ندور في الحوانت شفت الجو الباهي تاع التحضير المدرسي المآزر الغوز والبلو والادوات المدرسية
ولولاد: ماما اشريلي بالاديوم ومحظفة تاع ماشا
بابا اشريلي مقلمة تاع الصاروخ
هاذا يكسي في ولادو
وهاذا يشري في الادوات المدرسية


ايييييييييه تفكرت زمان وقت القراية
كي كنت نبات فرحانة بمحفظتي واقلامي
والواني والممحاة تاع الفراولة لي نبات نشم فيها هههه


هاذي الممحاة المشهورة لي تمحي الحبر ههه


والطلاسة لي الغطاء تاعها شفاف


واللوحة تاع الطبشور والطباشير تاع الالوان نموت على اللون الغوز والبنفسجي هههه

نفرحو بالكتب ونغلفوهم كنت نموت على البطاقات تاع الاميرات وباغبي ههه
يغلفلي بابا الكتب ونفرح غير كي نلصق البطاقات
ونروح زعم نقرعج على النصوص تاع القراءة ونقراهم قبل الوقت ههه


هاذو كامل احلام قبل الدخول المدرسي والفرحة تاعو هههه

ونهار دخلت اول نهار للدراسة درت حالة بالبكاء مباعد فرحت بالعالم الجديد
اكيد نتم كيما انا

الآن الأدوات المدرسية تغيرت بمرور السنوات
والكتب تغيرت والدراسة تغيرت على كل حال جيل اواخر الثمانينات والتسعينات ماشو كي جيل ال 2012 لي راح يدخل سنة أولى ابتدائي هذا العام



نتمنى تشاركوني الموضوع بذكرياتكم في الدخول المدرسي



كتبت الموضوع على عجال ونعس في النت تروح ولا متروحش ههه راني تعقدت منها هاذ الايام
اسمحولي على التنسيق كان ماش مليح معنديش الوقت
حاسة روحي كيما تاع من سيربح المليون : عزيزي المتصل في يدك 10 دقائق لما بيبلش المشارك يحكي



 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,518
الإعجابات
62,214
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
@missing heart
@"viola"
@همس الوُرود
@همسة نجاح
@لؤلؤة قسنطينة
@yaso ياسمين
@سكون الفجر
@عقــ اللمه ــيد
@ضآحكة مستبشرة
@البدر المشرق
@وقفة صدق
@انثى مقهورة
@ناصر dz
@وحي القلم
@بشرى ملاك
@دعاء الجنات
@Nounous nina
@وحيدة كالقمر
@aljentel
@MOHAMED LAMINE7
@Moha le sage
@Soumia hadj mohammed
@Salah eddin
@salim2018
@kacimo samy
@Bêlla93
@hakim story
@زاد الرحيل
@زهرة اللمة
@ربي اغفرلي
@أشرقت نفسي
@Malika Tlm
@fares algerie
@Queen Fati
@لاريمان
@البحر الهادي
@خووخه
@أم منيــــــر
@هدوء المطر
@اكرام براءة
@حلم كبير
@Ma$Ter
@حلم يعانق السماء
@مناجاتي لسجادتي
@HAMZA USMA
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,483
الإعجابات
1,995
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم و رحمة الله
دخول مدرسي موفق ان شاء الله لتلامذتنا و كل الاسرة التربوية أيضا

انا نشفى على روحي دخلت سنة أولى ف 95 ..كان عنده ذوق خاص بالنسبة ليا ..ماكاش كاين لون محدد للمئزر في ذاك الوقت ..حتى لقيت روحي لابس طابلية بلون الشكولاطة و زيد الملمس تاعها نيلو ..داروها بيا و شلفطتني فيها السخانة.ملصقين فيها بطاقة من ورق مقوى و الله ما شفيت واش كاتبين فيها ..خايفيني نتبحر واقيل ههه و لبسولي سبردينة جديدة ..طول الكوردون تاعها اطول مني..تقدر تربط بيها رجلك كيما ساسوكي ظليت متخابط معاها باه نربطها ..حتى يجو يربطوهملي..

اما كي دخلت المدرسة ..تقول دخلت الحبس، الرعب يا جدك يرركبك من معلمين ذلك الزمن الجميل..بقيت نشوف في وجوهم و نخمم شكون لي يقريني..ههه تفكرت (كتف ..ضع.. كتف.. ضع) و لي قدامي طويل كي نرفد يدي ليه ما نلحقوش تقول راني نتحي في زعيم النازية هتلر هههه
و لي يعطي لدخول المدرسي نكهة أكثر هو شراء الأدوات و ترتيبها في البيت في الليل تغلف ذا و تلصق ذا اشكال و ألوان..و تشم فيها رائحة مميزة.
أكثر افلام الرعب بالنسبة لي في المدرسة هو الاستدراك 😥😢 كاين يحكني فيه المعلم من أجل الخط التاعي ..ما شاء الله جميل هههه بالرغم اني كنت مجتهد ..احم احم شكرا شكرا لا داعي لتصفيق هههه.
شكرا سلطانة على إحياء ذكريات الزمن الجميل.
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top