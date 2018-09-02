الدخول المدرسي في الجزائر

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم واش حوالكم
خلاصت العطلة وخلاصت معاها السهرات والقعدات والراحة والاستجمام نتمناالكم دخول مدرسي موفق
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بون وانا ندور في الحوانت شفت الجو الباهي تاع التحضير المدرسي المآزر الغوز والبلو والادوات المدرسية
ولولاد: ماما اشريلي بالاديوم ومحظفة تاع ماشا
بابا اشريلي مقلمة تاع الصاروخ
هاذا يكسي في ولادو
وهاذا يشري في الادوات المدرسية
ايييييييييه تفكرت زمان وقت القراية
كي كنت نبات فرحانة بمحفظتي واقلامي
والواني والممحاة تاع الفراولة لي نبات نشم فيها هههه
هاذي الممحاة المشهورة لي تمحي الحبر ههه
والطلاسة لي الغطاء تاعها شفاف
واللوحة تاع الطبشور والطباشير تاع الالوان نموت على اللون الغوز والبنفسجي هههه
نفرحو بالكتب ونغلفوهم كنت نموت على البطاقات تاع الاميرات وباغبي ههه
يغلفلي بابا الكتب ونفرح غير كي نلصق البطاقات
ونروح زعم نقرعج على النصوص تاع القراءة ونقراهم قبل الوقت ههه
هاذو كامل احلام قبل الدخول المدرسي والفرحة تاعو هههه
ونهار دخلت اول نهار للدراسة درت حالة بالبكاء مباعد فرحت بالعالم الجديد
اكيد نتم كيما انا
الآن الأدوات المدرسية تغيرت بمرور السنوات
والكتب تغيرت والدراسة تغيرت على كل حال جيل اواخر الثمانينات والتسعينات ماشو كي جيل ال 2012 لي راح يدخل سنة أولى ابتدائي هذا العام
نتمنى تشاركوني الموضوع بذكرياتكم في الدخول المدرسي
كتبت الموضوع على عجال ونعس في النت تروح ولا متروحش ههه راني تعقدت منها هاذ الايام
اسمحولي على التنسيق كان ماش مليح معنديش الوقت
حاسة روحي كيما تاع من سيربح المليون : عزيزي المتصل في يدك 10 دقائق لما بيبلش المشارك يحكي