دخول دراسي موفق == اساتذة اللمة الكرام ==

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
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- 11,641
- النقاط
- 891
- محل الإقامة
- جزر القمر
السلام عليكم
اساتذة اللمة الكرام عساكم بخير جميعا
وبما انه اليوم 02/09/2018 المصادف لدخولكم
اتمنى لكم عاما دراسيا موفقا مليئا بالنجاح لكم ولأولادنا
الله يجعل الخير وان شاء الله يكون عام زين
اساتذة اللمة الكرام عساكم بخير جميعا
وبما انه اليوم 02/09/2018 المصادف لدخولكم
اتمنى لكم عاما دراسيا موفقا مليئا بالنجاح لكم ولأولادنا
الله يجعل الخير وان شاء الله يكون عام زين