دخول دراسي موفق == اساتذة اللمة الكرام ==

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
#1
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,569
الإعجابات
11,641
النقاط
891
محل الإقامة
جزر القمر
#1
السلام عليكم
اساتذة اللمة الكرام عساكم بخير جميعا
وبما انه اليوم 02/09/2018 المصادف لدخولكم
اتمنى لكم عاما دراسيا موفقا مليئا بالنجاح لكم ولأولادنا
الله يجعل الخير وان شاء الله يكون عام زين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top