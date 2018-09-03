فيديو يُوثق لحظة سقوط سائحة جزائرية ومصرعها في مدينة ألعاب بتركيا

ناصر dz

ناصر dz

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لقيت سائحة جزائرية حتفها بعد سقوطها من ارتفاع 80 مترا في إحدى مدن الملاهي التركية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الفتاة، البالغة 24 عاما، من أرجوحة معلقة في مدينة الألعاب بسافنجا في إسطنبول، وارتطام رأسها بالأرض، لتلقى حتفها.

ويبدو أن إهمال المراقبين وعدم ربط حزام الأمان للفتاة هو السبب بالحادث المأساوي، حيث يظهر فيديو آخر كيف أن 3 أتراك صعدوا إلى الأرجوحة قبلها ولم يحدث لهم شيئا.

وتم إغلاق مدينة الألعاب المذكورة، التي اتضح أنها تعمل بدون رخصة، وتحويل مالكها للتحقيق.
 
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